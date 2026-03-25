Juanfran, entrenador del Arenteiro: “Estoy seguro, nos salvamos”

El Arenteiro sumó un punto ante el Celta Fortuna en la última jornada de liga disputada en Espiñedo y no consigue salir del pozo de los puestos de descenso. Ve como cada semana que pasa se le complica más la salvación, que ahora mismo tiene a ocho puntos cuando quedan 27 en juego.

Fue el tercer partido al frente del equipo del técnico Juanfran García, que todavía no sabe lo que es lograr una victoria. El valenciano, pese a que los resultados no acaban de llegar, se muestra muy optimista. “Está claro que a nivel de puntuación las cosas no han salido como esperábamos. Pero siendo sincero, creo que hemos hecho méritos para llevar, por lo menos, siete puntos y no los dos que hemos logrado. Se nos han escapado los partidos por cosas muy puntuales”. Tiene claro el discurso del equipo: “Creo que el camino es este y lo único que nos falta es conseguir esa primera victoria. Y, a partir de ahí, las cosas seguro que van a cambiar. Es cierto que cuando vas ahí abajo a perro flaco todo son pulgas, porque en los tres partidos que llevamos no nos han generado muchas ocasiones y de las pocas que nos han hecho, materializaron muchas. Seguro que si estuviéramos en otras circunstancias, partidos que se nos fueron, caerían a nuestro favor. Por eso necesitamos esa victoria que le dará a los jugadores esa confianza tan necesaria para que se suelten y vean las cosas de forma diferente”.

Quedan nueve partidos para finalizar la liga, pero el técnico valenciano se abona al discurso de Simeone de ir partido a partido y pensar solo en el del próximo sábado, en Salamanca: “No es el discurso del Cholo, es la realidad del fútbol. Los objetivos siempre se cumplieron partido a partido, tanto para bien como para mal. Tengo muy claro que el foco tiene que estar puesto solo en el siguiente duelo, todo lo demás es perder el tiempo”. Por lo tanto, no se plantea hacer cuentas de los puntos que pueden hacer falta para conseguir la salvación: “Para qué, no nos planteamos ninguna cifra más allá de que, cuando termine el partido del próximo sábado, tengamos 29 puntos. Y luego a pensar en el siguiente. Lo único que podemos controlar nosotros es hacer nuestro trabajo, lo demás no está en nuestras manos”.

Precisamente el sábado a las seis y media visitan a Unionistas de Salamanca: “Otro partido que no será fácil, pero ya vemos que aquí no lo es ninguno porque a día de hoy todos los equipos se están jugando mucho. Es verdad que ellos en su campo aprietan mucho, pero tengo claro que tenemos que ser nosotros mismos, tener clara la mentalidad para afrontar el partido y no darle importancia a jugar en casa o fuera porque es un campo igual para los dos y somos once contra once”.

Finaliza Juanfran García con otro chute de optimismo: “Está claro que en el fútbol mandan los resultados, pero conozco muy bien este mundo y sé que si ganamos dos partidos este equipo no desciende. Entraríamos en una dinámica positiva y estamos capacitados para lograr la salvación. Las ligas se deciden en las últimas diez jornadas, quedan una barbaridad de puntos y no lo digo por decir, estoy convencido. Llevo mucho tiempo en el mundo del fútbol y he visto de todo. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir, sé de lo que hablo”.