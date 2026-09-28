El Arenteiro volvió de vacío de su visita al Pontevedra B (1-0)

El CD Arenteiro no pudo darle continuidad a la alegría. El equipo de O Carballiño, que la pasada semana había sumado ante el Lalín su primer triunfo, perdió 1-0 en su visita al campo de A Seca, en el que se vio las caras frente al Pontevedra B tras un partido intenso y disputado.

Obi tuvo la primera gran ocasión en el minuto 27, pero mandó el balón fuera. Fue en la reanudación cuando las cosas se animaron. Los pontevedreses consiguieron desnivelar la balanza en el minuto 54 gracias a un gol de Lucas de jugada personal. Tocaba dar un paso adelante, pero no hubo recompensa para los verdes. Gabi y Lamelas tuvieron una doble ocasión en el 74, pero no había forma. Los verdes sufrieron la expulsión del portero Esteban en el minuto 87 al coger el balón con la mano fuera del área.

En la prolongación, Martín Lamelas cayó al suelo tras un salto y tuvo que ser atendido durante 10 minutos, en un susto que cerró el encuentro. Lo próximo, el derbi contra el Antela en Espiñedo.