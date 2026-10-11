El Arnoia, ante el colista Beluso

Cuatro días después de empatar ante el Auriense en Oira (2-2), el Arnoia recibe en A Queixeira al colista Beluso, el único equipo de la liga que todavía no ha sumado. Lo hará con solo 14 jugadores disponibles, ya que Diego López, Quintairos, Adrián Veloso y Gabri Losada siguen lesionados.

Además, Rivero estará de baja varias semanas por un problema muscular, lo mismo que Manu Blanco, que además ha sido sancionado con cuatro partidos. También ha sido castigado Rubén Arce, en este caso con seis encuentros por lo sucedido tras terminar el pasado derbi. Para completar la convocatoria, el técnico Marcos Álvarez tirará del recién creado equipo juvenil.

“Vamos un poco justos de efectivos, pero con muchas ganas de que llegue el partido para competir y jugar en casa. A pesar de que el Beluso es el colista, afrontamos el duelo con cero confianza. Esta semana he visto algún partido suyo y es un equipo que a mí me gusta: bastante vertical y con dinamismo. Es verdad que no le están saliendo las cosas a nivel de resultados y que le ha tocado enfrentarse a equipos de la parte alta, por lo que su posición de colista me parece un poco engañosa. Por juego no creo que se vayan a quedar en esa última posición”, apunta el entrenador del Arnoia.

A pesar de la ristra de bajas, los arnoieses llegan al encuentro en un gran momento de forma, ya que llevan dos victorias y dos empates, lo que le han permitido instalarse en la sexta posición.

“Estamos en un buen momento tanto de juego como de resultados e intentaremos mantenerlo. Queremos seguir en la línea que llevamos en nuestro campo. Aunque lleguemos un poco justos de gasolina por el calendario y las bajas, no puede ser una excusa, hay que competir al máximo para sacar algo positivo, por lo que haremos todo lo necesario”, dice Álvarez.

A Queixeira, 17:00 horas.