El Arnoia comienza la pretemporada con novedades

El Atlético Arnoia comenzó ayer la pretemporada en A Queixeira y lo hizo con muchas novedades, la primera de ellas se encontró en el banquillo. El entrenador Marcos Álvarez dirigió su primera sesión junto al cuerpo técnico formado por Emilio González Padrón (segundo entrenador), Juan Fidalgo (preparador físico), Chelis (utillero) y Sito (delegado).

La plantilla también ha sufrido variaciones durante el verano y hasta 11 caras nuevas tiene el Arnoia. Mario Langa (Velle), Joni (Celanova); Íker Gómez, Carlos Villar, Ismael y Adrián Presas (Barbadás); Hugo Pena y Huguito (Francelos); Marcova y Veloso (Cented); y Puyu (Negreira) son los fichajes del conjunto arnoiés.

Además, continúan de la temporada pasada: Borja, Martínez, Quintairos, Veloso, Diego López, Arce, Álex Pérez, Gabri Losada, Manu Blanco y Rivero.

Marcos Álvarez, que ha diseñado una pretemporada con 18 entrenamientos y seis amistosos en cinco semanas, reconoce que “no doy la plantilla por cerrada, aunque sí que es cierto que a estas alturas es más complicado refozarse, pero si sale alguna oportunidad, se valoraría”.

Un año después, Álvarez regresa al verde y tiene claro que “ya tenía ganas de volver a entrenar y trabajar con el grurpo. Afronto este reto con ilusión, ya que llego a un nuevo club para iniciar un proyecto tras un ciclo existoso del equipo. La verdad es que estoy muy motivado y deseando que lleguen los partidos”. En cuanto a los objetivos del equipo, apunta que “durante los últimos años, el Arnoia ha tenido un progreso en donde año a año ha ido mejorando, por lo que ojalá podamos continuar en esa línea. Queremos continuar asentando al equipo en la categoría y a ver si podemos estar peleando lo más arriba posible. La Preferente es una categoría muy bonita para un pueblo como el nuestro, aunque ahora bien, se viene algo más, pues bienvenido sea”. El debut de Álvarez será el domingo 9, ante el Rayo 21, en Cartelle.