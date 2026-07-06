El Antela pesca en el Atlético Arnoia y ficha a tres jugadores

Tumbeiro, Gallego y Raposeiras, en el campo de A Moreira como jugadores del Antela.

Después de renovar a la columna vertebral del equipo (Adrián Cole, Pucho, Álex Boán, Couto, Constela, Tiago Teixeira, Xabi Lamas, Mauro Sabucedo, Pedro, Carlos González, Nico Peruzzo y Charly) y al cuerpo técnico encabezado por Bruno Gómez, el Antela ha realizado las tres primeras incorporaciones.

El conjunto albinegro ha pescado en el Atlético Arnoia y ha fichado a Sandro Raposeiras, Kevin Tumbeiro y Raúl Gallego. El centrocampista Raposeiras (Ourense, 2000) jugó las últimas tres temporadas en A Queixeira y vuelve a compartir vestuario con el técnico Bruno Gómez, con el que coincidió en el Monterrei y en el Nogueira.

Por otro lado, el delantero Tumbeiro (Ourense, 2003) regresa dos temporadas después a Xinzo de Limia tras su paso por el Arnoia, donde siguió demostrando su olfato goleador.

El último en llegar del conjunto arnoiés es el atacante Raúl Gallego (Ourense, 2005), quien tras formarse en la base del Pabellón, UD Ourense y Compostela, militó las dos últimas campañas en el Arnoia. Con estas tres incorporaciones, los albinegros se hacen con tres indiscutibles de los arnoieses para afrontar el estreno en la Tercera Federación.

Además, la renovación de Bruno Pío no es un fichaje, pero casi. El Antela ha conseguido cerrar la continuidad del meta portugués Bruno Pío, que contaba con varias ofertas, pero que al final se decidió por la del equipo antelano. Pío ha sido el Zamora en Primera y Preferente Futgal, además del héroe en la tanda de penaltis en San Tirso que le dio el ascenso al Antela.

Aparte de lo deportivo, los de Xinzo de Limia también se han movido en el apartado social, ya que han presentado la campaña de socios. El carnet, válido para el primer equipo y el filial, tiene un precio de 100 euros para el público en general y 70 para los menores de 18 años. También hay descuentos para el abono familiar.

Los aficionados pueden hacerse socios de forma online o presencial en A Moreira.