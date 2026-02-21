El Arnoia focalizados en el verde y su partido ante el Moaña

Después de cuatro partidos en el que los errores arbitrales han perjudicado al Atlético Arnoia, los de Manel Vázquez viajan hasta O Casal para enfrentarse al Moaña y lo hacen focalizándose únicamente en el encuentro.

“Tenemos ganas de revertir la situación por la que estamos pasando, anímicamente, el equipo es fuerte y vamos a poner la otra mejilla para seguir compitiendo de igual manera. Esperamos que en algún momento nos cambie la fortuna, ya no solo en los resultados, sino en la suerte que hace falta tener con las decisiones arbitrales y a ver si cae alguna para nuestro lado”, comenta Vázquez.

Con respecto al encuentro frente al Moaña, reconoce que “vamos a un campo complicado para enfrentarnos a un equipo que ha mejorado con respecto a la primera vuelta y que está peleando por abandonar los puestos complicados. Nosotros vamos con la intención de sumar y de sobre todo, acertar en la portería contraria, que tanto nos está costando. Además, queremos aislarnos de los reveses arbitrales, de lo contrario nos acabarán haciendo mucha mella en el plano anímico”.

Para el partido frente a los pontevedreses, Vázquez no podrá contar con los sancionados Martínez y Quintairos, además, tampoco serán de la partida los lesionados Lotfi y Manu Blanco. La buena noticia es el regreso de Rubén Arce.

Todo ello para un encuentro en el que el Arnoia quiere volver a ganar tras varios partidos sin conseguirlo, pero no lo tendrá fácil ante un Moaña que está intentando salir de la zona de descenso. A pesar de los errores arbitrales y de la falta de victorias, los arnoieses, están a solo tres puntos de la zona de play off.

O Casal, 17:30 horas.