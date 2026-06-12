El Arnoia incorpora a Íker Gómez, Joni Magisano, Pena y Huguito
FICHAJES
El Atlético Arnoia sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada. Se incorporan los delanteros Magisano, Íker Gómez y Huguito además del portero Hugo Pena.
Semanas intensas las que está teniendo el Atlético Arnoia. El conjunto de A Queixeira quiere dejar hechos los deberes cuanto antes y sigue incorporando piezas para la plantilla 2026-27.
El Arnoia se ha hecho con los servicios de los delanteros Joni Magisano, Íker Gómez y Huguito; y del portero Hugo Pena. Todos ellos futbolistas de la zona de O Ribeiro y que se unen a Borja y a Veloso. Joni Magisano, tras jugar en la UD Ourense y el Arenteiro, militó la pasada temporada en el Sporting Celanova, donde anotó diez goles. De Tercera Federación proviene Íker Gómez, que marcó cinco tantos con el Barbadás. En la misma categoría llegó a jugar con el Arnoia, en el año 2022.
Ambos futbolistas coincidieron en el Cented con el técnico Marcos Álvarez, quien afirma que “son dos jugadores con experiencia en categorías superiores y que conozco muy bien. Estoy convencido de que nos podrán dar un salto de calidad. Además, no teníamos futbolistas de ese perfil y nos van a venir muy bien para la zona de ataque”.
También llega hasta A Queixeira, el guardameta Hugo Pena. Formado en el Pabellón, llegó a jugar en División de Honor juvenil y en el último curso estuvo en el Francelos. Mismo equipo del que procede el extremo Hugo Fernández “Huguito”, que también compartió vestuario con Álvarez en los juveniles del Cented: “Pena es un buen portero que aumenta la competencia y Huguito es un jugador habilidoso y al que le gusta encarar”.
Por otro lado, causan baja en el club, David Vázquez y Hugo Viso.
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