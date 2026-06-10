Mario Langa, el primero en llegar al Atlético Arnoia

Continúan los movimientos en el Atlético Arnoia. El conjunto de A Queixeira ha cerrado cinco renovaciones y un fichaje, además de dar una nueva baja.

La primera incorporación para el proyecto 2026-27 es el defensa Mario Langa (Ourense, 2004), que durante las últimas tres temporadas ha defendido los colores del Velle. El entrenador Marcos Álvarez reconoce que “es un jugador que desde hace tiempo tengo en la agenda, ya que lo sigo desde su etapa de juveniles y creo que nos puede aportar muchas cosas, sobre todo en nuestro campo, puesto que es un futbolista muy físico y que va bien a las disputas”.

Langa se formó en la cantera del Ourense CF y durante los dos últimos años como juvenil estuvo en el Pabellón, donde llegó a jugar en División de Honor. De allí pasó, ya en categoría sénior, al Velle, en el que estuvo en Preferente, liga a la que regresa con el Arnoia.

Cinco renovaciones

Además de la incorporación del central ourensano, el Arnoia ha certificado la continuidad de Rubén Arce, Álex Pérez, Manu Blanco, Gabri Losada y Rivero. Todos ellos piezas muy importantes la temporada pasada. Es por ello que Álvarez reconoce que “son unas renovaciones muy importantes, que unidas a las que ya habíamos cerrado, nos dan tranquilidad para seguir trabajando en la configuración de la plantilla”.

Por el momento, los arnoieses han renovado a diez futbolistas, ya que la semana pasada anunciaron las de Borja, Quintairos, Veloso, Martínez y Diego López. Todavía quedan algunas más por cerrar, ya que la idea del club pasa por dar continuidad a los jugadores más importantes.

Mientras, en el capítulo de bajas se une el delantero Hugo Suárez, que llegó el curso pasado procedente del Ourense CF juvenil. Con Lotfi y Dani Álvarez son tres las bajas confirmadas.

En los próximos días seguirán llegando novedades en un Arnoia que también trabaja en la captación de jugadores para el nuevo equipo juvenil.