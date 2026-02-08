El Arnoia se pone a prueba ante el Lemos

Después de tres partidos consecutivos ejerciendo como local, el Atlético Arnoia visita A Pinguela para enfrentarse al Club Lemos, un conjunto que está llamado a luchar por el ascenso directo. Los arnoieses llegan al encuentro después de dos duelos marcados por los errores arbitrales que le impidieron sumar tres puntos más y el mal sabor de boca que eso conlleva.

Manel Vázquez, entrenador de los blancos, reconoce que “el equipo intenta abstraerse de estas últimas semanas con esas decisiones parciales, y continuar trabajando, pero es difícil no pensar en ello, simplemente porque esos puntos son irrecuperables”.

Los de A Queixeira están a dos puntos de distancia de la zona de play off, que precisamente ocupan los de Monforte, por lo que el partido se presenta muy interesante y abierto entre adversarios que han rendido bien. Vázquez tiene claro que “nos espera un partido difícil, pero a la vez bonito para el futbolista. Nos mediremos a un equipo histórico y en un escenario importante para disfrutar y hacer lo mismo que venimos realizando, competir”.

Para poder conseguir algo positivo en A Pinguela, el técnico de los arnoieses apunta que “debemos mejorar el acierto en la finalización ante la portería contraria e intentar que la posesión del balón sea lo más pareja posible”.

En el capítulo de ausencias, Vázquez no podrá contar con el polivalente Juan Pablo, que tendrá que cumplir el ciclo de amonestaciones. El resto de futbolistas están disponibles, una situación bien diferente a la de final del pasado año, cuando no se conseguía completar una convocatoria por las numerosas lesiones que afectaban a la plantilla.

Mientras, en el bando local, el entrenador Edu Rodríguez no podrá contar con los futbolistas Dafonte y Nacho. Aunque, por otro lado, regresan a la lista Iñaki Fernández y Luis González, que se unen a Adri Díaz, que tras superar una grave lesión de cuatro meses ya volvió la pasada semana frente al Villalonga. Tres jugadores muy importantes para el preparador del Lemos.

A Pinguela, 17:30 horas.