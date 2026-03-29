El Arnoia vence al Antela y continúa creyendo en el play off (1-0)

Rivero, mediapunta del Atlético Arnoia, lucha por un balón con el capitán del Antela, Pedro, en A Queixeira.

Casi cuatro meses después, el Atlético Arnoia, segundo mejor equipo a domicilio de la liga, volvió a ganar en A Quexeira tras imponerse 1-0 al Antela en un derbi muy igualado e intenso. Con esta victoria, los de Manel Vázquez siguen creyendo en la posibilidad de jugar los play off, ya que se colocan a tres puntos; mientras que los albinegros ocupan la cuarta posición y continúan en fase de ascenso.

Gran ambiente el que se vivió ayer en Arnoia en un encuentro en donde los primeros minutos fueron de respeto entre ambos equipos. Hubo que esperar hasta el ecuador del primer tiempo para la primera ocasión clara. El visitante Carlos ejecutó un libre directo que fue repelido por el poste izquierdo de Borja. Poco después, Charly botó un córner que fue cabeceado por Pedro por encima del larguero. La respuesta local llegó también en una jugada a balón parado. Tras un saque de esquina, el balón le quedó a Sandro Raposeira, quien conectó una volea que fue rematada por Tumbeiro y Bruno Pío respondió con una buena intervención.

Antes del descanso, los remates de Negrete y Miguel Peral fueron bien resueltos por ambos porteros.

El segundo tiempo no pudo comenzar mejor para los arnoieses. En el minuto 49, Gabri Losada realizó una recuperación en el centro del campo y abrió a la derecha a Rubén Arce, cuyo centro aprovechó Tumbeiro, en el segundo palo, para hacer, de cabeza, el 1-0. Acto seguido, el propio Gabri Losada realizó un disparo desde la frontal que blocó el portero luso Bruno Pío.

A la hora de juego, una falta de entendimiento entre la zaga local y el meta Borja casi provoca el tanto del empate de Negrete.

El Antela dio un paso al frente y se fue en la búsqueda de la igualada. Carlos probó fortuna con una falta lateral que resolvió Borja y poco después, el recién entrado Brais Outeiriño botó una falta que fue peinada por Pucho para Álex Boán y su remate se fue por encima del travesaño.

Los locales intentaban hacer peligro a través de las transiciones y casi lo consiguen con una asistencia de Tumbeiro a Gabri Losada, que salvó Bruno Pío.

En el minuto 77, Brais Outeriño realizó una buena jugada por la izquierda y su centro-chut terminó yéndose a córner. Los antelanos acusaban el cansancio de haber jugado cuatro partidos en apenas diez días y aún así intentaron la igualada. Incluso, durante los últimos minutos, el central Pucho terminó jugando de delantero.

Ya en el descuento, el Arnoia tuvo el 2-0 en una contra orquestada entre Gabri Losada, Peral y Lotfi, que este último remató desviado en el segundo palo.

Al final, victoria local en un derbi con opciones para los dos equipos. Tanto Arnoia como Antela, eliminados de la Copa Diputación, podrán recuperar fuerzas para el tramo final al no haber liga el próximo fin de semana.