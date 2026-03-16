Al Arnoia le faltó pegada ante el Portonovo (0-1)

Kevin Tumbeiro, delantero del Atlético Arnoia, es agarrado por un contrario en el partido contra el Portonovo en A Queixeira.

Un solitario gol de Adrián, al filo del descanso, le valió al Portonovo para llevarse los tres puntos frente a un Atlético Arnoia al que le faltó pegada. Los arlequinados, que son el mejor equipo de la segunda vuelta, arrancaron el partido llevando el peso del mismo, aunque sin generar claras situaciones de peligro ante un equipo arnoiés muy bien plantado y sin dejar espacios. Al cuarto de hora, Monchito conectó un disparo desde la frontal que blocó sin problemas el meta Borja y poco después respondió el Arnoia con una contra que finalizó Tumbeiro con un disparo por encima del larguero.

Con el pasar de los minutos, el Portonovo fue hundiendo poco a poco los locales y avisaron con un disparo de Pablo Lede, desde el centro del campo, que se fue desviado; y una finalización de Juan Barbeito que solventó Borja.

En el minuto 41, llegó el único tanto del encuentro. Juan Barbeito botó un córner que fue cabeceado por Adrián al fondo de las mallas. El Arnoia quedó un poco aturdido tras el gol y justo antes del descanso pudo llegar el segundo tanto de los arlequinados. Monchito centró desde la izquierda a Juan Barbeito, cuyo disparo se encontró con la buena intervención de Borja.

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, el Portonovo salió más conservador y buscando las contras, mientras que los arnoieses adelantaron las líneas y se fueron a por el empate. El entrenador Manel Vázquez movió el banquillo para refrescar el equipo y al filo de la hora de partido llegó la ocasión más clara de los locales. Charly realizó un centro desde la banda izquierda y el balón fue cabeceado por Gabri Losada al travesaño cuando ya se cantaba el gol. Los locales lo siguieron intentando y en el minuto 75, Miguel Peral probó fortuna con un disparo que rechazó Dadín y en el minuto 90, Lotfi remató, solo en el segundo palo, al lateral de la red tras un centro de Gabri Losada.

Ahí murió un partido en el que el Arnoia no estuvo acertado en ataque y en el que el Portonovo aprovechó una jugada a balón parado para ganar.

Ficha técnica Atlético Arnoia: Borja; Martínez, Quintairos, Sandro Raposeiras, Rubén Arce (Álex Pérez, min.55), Rivero (Hugo Viso, min.55), Tumbeiro, Miguel Peral (Dani Álvarez, min.89), Veloso (Hugo Suárez, min.89), Charly (Lotfi, min.80) y Gabri Losada. Portonovo SD: Dadín; Juan Barbeito, Adrián, Dieguito (Brais, min.85), Marcos, Eloy, Jesús Barbeito, Tymo, Lezcano (Kiko, min.69), Monchito (Carlos, min.69) y Pablo Lede. Gol: 0-1, Adrián (min.42). Árbitro: Enrique Refojos (Santiago). No hubo amonestaciones. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26 disputado en A Queixeira.