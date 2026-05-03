El Arnoia vence al Tyde y sigue en la lucha (5-1)

Los jugadores del Atlético Arnoia celebran el 1-0 logrado entre Rubén Arce y Tumbeiro.

El Atlético Arnoia goleó en A Queixeira al Tyde en una segunda parte pletórica (5-1) para acercarse a la zona de play off y descender a un rival, que este domingo fue de más a menos.

El conjunto local salió muy metido al encuentro y muy pronto se le puso de cara. A los cuatro minutos, entre Arce y Tumbeiro aprovecharon un barullo en el área para hacer el 1-0 tras varios rechaces.

Los visitantes respondieron con un disparo de Paramos, que salió desviado. Fue un espejismo, porque el control del encuentro era de los arnoieses. El meta Mateo salvó a los suyos tras sendos remates de Rubén Arce y Quintairos. En el 20 sería un defensa del Tyde quien sacaría baja palos un cabezazo de Manu Blanco después de un centro de Rubén Arce.

Poco después, sería el propio “7” del Arnoia quien despejaría “in extremis” un remate de Paramos.

A los 20 minutos, llegaría el 1-1 con un golazo de Sergio Aballe, que tras ver adelantado a Borja conectó un disparo desde su campo que terminó en el fondo de las mallas.

El tanto dejó aturdidos, durante unos minutos, a los de Manel Vázquez, pero en los últimos diez minutos recuperaron su mejor versión y pudieron adelantarse con un cabezazo de Manu Blanco y un disparo desde la frontal de Rivero, que se encontraron con dos intervenciones de mérito de Mateo.

La segunda parte arrancó como finalizó la primera, con el Arnoia presionando alto en la búsqueda del gol. Avisó a los tres minutos Quintairos con un testarazo lamiendo el travesaño tras un saque de esquina del capitán local. En el siguiente córner sería Rivero quien aprovecharía el centro de Rubén Arce para hacer el 2-1 de tiro raso ajustado.

Poco después, sería Manu Blanco quien conectaría una volea que despejó con apuros, Mateo.

La sentencia arnoiesa llegaría con una transición finalizada por Tumbeiro con un disparo cuyo rechace recogió Gabri Losada para el 3-1.

En el minuto 67, Tumbeiro y Rubén Arce realizaron una pared que concluyó con un disparo del último, desde la frontal y con rosca, que acabó entrando por la escuadra.

Con el 4-1 en el marcador, el Arnoia movió el banquillo y el Tyde pudo recortar con los disparos de Sergio Aballe y Castiñeira, bien resueltos por Borja e Íker, que ayer debutó con los arnoieses.

Aún habría tiempo para que en la última jugada Gabri Losada marcara el quinto, de disparo cruzado.

Al final, cómoda victoria de los locales, que se colocan a un punto del play off, con seis en juego, mientras que el Tyde consuma su descenso.