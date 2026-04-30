Rivero, del Atlético Arnoia: "Jugar el play off sería un premio”

El Atlético Arnoia ha pisado el acelerador y en las últimas cinco jornadas ha conseguido sumar cuatro victorias y un empate. Unos guarismos que le permiten estar a solo dos puntos de la zona de play off de ascenso a Tercera.

Ante el Cented, los arnoieses ganaron 0-2 y el autor del primer gol fue Daniel Rivero (Xinzo de Limia, 1998), quien admite que “entramos muy bien al partido y casi al principio pude anotar el 0-1. Durante la primera parte, tuvimos el dominio, aunque ellos tuvieron una ocasión clara que Martínez salvó en la línea de gol, de hecho fue la única que nos crearon en el partido. El segundo tiempo estuvo muy condicionado por el estado del terreno de juego tras la tormenta que cayó, la lluvia deslució un partido en el que fuimos bastante superiores y en el que merecimos ganar”.

Con esa victoria en Oira, el Arnoia es el mejor a domicilio de la liga, a lo que Rivero comenta entre risas que “estamos que nos salimos fuera de casa, pero en nuestro campo se nos están complicando las cosas. Llevamos sin perder a domicilio desde el partido ante el Tyde, contra quien nos enfrentamos este domingo, aunque lo importante es sumar, ya sea en casa o fuera. Este año tocó así y la temporada pasada fue al revés. Cosas del fútbol que no tienen explicación”.

Lo que está claro es que a falta de tres jornadas para el final, los de Manel Vázquez están en la lucha por jugar la promoción: “La temporada ya la tenemos hecha, puesto que lo importante era la salvación y eso está conseguido. Ahora queremos entrar en el play off, si lo conseguimos, genial; y si no, la campaña ya sería muy buena. Tenemos tres finales por delante, hay que sacarlas adelante y que haya algún pinchazo de nuestros rivales. Son tres semanas en las que el equipo va a entrenar de maravilla y competir a tope porque sabemos lo que nos jugamos. Para nosotros jugar el play off sería un premio”.

“No puedo pedir más”

Después de cinco temporadas en el Barbadás, Rivero recaló el pasado verano en A Queixeira, donde asegura que “estoy muy contento en el Arnoia, lo estoy jugando todo y me están saliendo las cosas, me faltaba la guinda del gol y lo conseguí ante el Cented, así que no puedo pedir más. Es cierto que, como me pasa todos los año, he ido de menos a más. Siempre me cuesta en las primeras partes de la temporada, pero en las segundas vueltas doy mi mejor nivel. Ahora estoy siendo un Rivero más reconocible y he dejado atrás las lesiones de la primera vuelta. Además, estoy muy bien físicamente y me acoplé al equipo y a lo que quiere Manel”.

El próximo encuentro de los arnoieses será el domingo frente al Tyde, penúltimo clasificado. A pesar de la notable diferencia en la tabla, el mediapunta limiano sostiene que “estos partidos son muy engañosos, a estas alturas de la liga se puede ver que todos los equipos compiten. De hecho, el Celanova estaba en una situación parecida y consiguió empatarnos en nuestro campo. Todos los equipos nos jugamos mucho y tenemos que ir con todo para poder llevarnos los tres puntos y seguir con opciones de acabar entre los cinco primeros”.