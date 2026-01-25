El Arnoia, otra vez en A Queixeira

Por segunda semana consecutiva, el Atlético Arnoia juega en A Queixeira. Tras la derrota de la pasada jornada frente al Porriño Industrial, los arnoieses quieren reencontrarse con el triunfo para volver a asaltar la zona de play off, pero no lo tendrán fácil, ya que se medirán a un Villalonga que el curso anterior estaba en Tercera y que cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Romay, Capelo, Héctor o Maykel, entre otros.

Manel Vázquez, entrenador del conjunto local reconoce que “el resultado del domingo pasado nos dejó un poco fríos y nos generó cierta decepción por toda la ilusión que teníamos por jugar en casa y empezar la segunda vuelta con un buen resultado. Toca cambiar el chip y volver a ser nosotros mismos y a disfrutar de lo que estamos consiguiendo, porque el equipo ha rendido al 110 por cien a lo largo de la primera vuelta y era imposible mantener el nivel tan alto que estábamos teniendo, creo que es bastante normal que tengamos un pequeño bajón de resultados”.

Asimismo, subraya que “el Arnoia lleva tres temporadas luchando por no descender y ahora que nos vemos arriba, a ver si nos vamos a auto presionar con el hecho de querer estar en la zona alta. Sabemos que es muy bonito y haremos todo lo posible, pero daremos hasta donde podamos. A los jugadores hay que animarlos y hay que entender que los rivales también juegan y cuando se lucha por estar entre los cinco primeros, hay que ganar todos los domingos y eso es muy complicado”.

Precisamente, uno de esos rivales difíciles pisa esta tarde el sintético de A Queixeira. “Nos enfrentaremos a un Villalonga que estaba llamado a pelear por el primer puesto, tanto por jugadores como por ser un recién descendido. Nosotros afrontamos el choque con todas las ganas y vamos a intentar pelearlo y disfrutarlo”, finaliza Vázquez.

Dacosta por Artai

En la convocatoria se estrena Íker Dacosta, que llega desde el Cented juvenil para cubrir la baja de Artai, que fichó por el Sp. Carballiño.

A Queixeira, 17:00 horas.