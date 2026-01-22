Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Antela, Cented y Celanova

“El equipo continúa creciendo y creyendo en lo que hace”

El Antela derrotó 3-0 al Alertanavia y se llevó “una victoria muy trabajada y merecida. El equipo compitió desde el primer minuto, con mucha seriedad. Supimos manejar los momentos clave, fuimos solidarios en los esfuerzos, sobre todo con uno menos, y eficaces cuando tuvimos que serlo. Me quedo con la actitud, la concentración y la sensación de que el equipo sigue creciendo y creyendo en lo que hace”, señala el delantero Charly. Además, apunta que “tenemos margen de mejora y creo que el equipo ha ido ganando en confianza. Si somos capaces de mantener esta regularidad, la segunda vuelta tiene que ser ilusionante”.

“La derrota nos muesta lo complicada que es la competición”

El Arnoia perdió 1-4 ante el Porriño en un partido que “nos mostró lo complicada que es la categoría y que todos los equipos te exigen y compiten muy bien, el resultado es demasiado abultado para como fue el partido, pero sí que refleja lo difícil que es la liga. Creo que nos faltó haber sido un poco más contundentes atrás, sobre todo a balón parado, y haber acertado las ocasiones que tuvimos adelante. Tenemos otra oportunidad este finde en casa y estamos trabajando para sacar un buen resultado”, asegura Miguel Peral, del Arnoia. Por otro lado, el guardameta Artai Losada se ha incorporado al Sporting Carballiño.

“Espero que este triunfo nos sirva para coger confianza”

El Cented se reencontró con la victoria al golear 4-1 al Cultural Areas. Edu Otero, autor del segundo gol, reconoce que “la victoria nos hacía mucha falta, ya que llevábamos varias jornadas sin conseguir sumar los tres puntos. Espero que sirva para que el equipo coja confianza y pueda enlazar una buena racha de puntos”. Además, se muestra optimista en cuanto al futuro: “Nos estamos reforzando con varios jugadores y estamos haciendo una plantilla más completa en cuanto a número y diferentes perfiles de jugadores”. Una semana más ha habido movimientos en Oira, ya que Enio Magro dejó el equipo por motivos familiares.

“Llevamos varias semanas mereciendo una victoria liguera”

El Celanova empató ante el colista Umia (1-1) en un duelo donde “fuimos de menos a más, encajamos pronto, en una acción de córner, pero no nos vinimos abajo y empatamos antes del descanso. Pese a todo, tuvimos muchas ocasiones para ganar el partido, pero estamos en ese momento en que, hay jugadas que lo normal es que sean gol, pero no lo están siendo. Llegará el momento en que eso cambie, estoy seguro, al final son dinámicas. Creo que estamos haciendo las cosas bien, y ya llevamos dos semanas mereciendo ese +3, el Areas nos empató en el 86, y con el Umia tuvimos situaciones muy claras para ganar”, dice Borja Suárez.