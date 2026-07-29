Las arqueras ourensanas Gracia y Marta son de oro

El tiro con arco lleva tiempo ganando peso específico en el deporte ourensano y este pasado fin de semana acelera un poco más ese proceso de expansión. Lo hace con la mejor de las publicidades, nada menos que un gran éxito nacional. Fue el protagonizado por el equipo gallego de arco tradicional mujer, que conquistó en Madrid el Campeonato de España. Protagonismo provincial por partida doble, con la presencia de Gracia Elena Santos Veiras (Club de Tiro Eiroás) y de Marta Dopazo Grande (Club Lumelar), completando la tripleta de arqueras Raquel Domínguez Latorre, del Meigarco pontevedrés.

“Entusiasmo, confianza y constancia” son las tres palabras que más repite Gracia Elena Santos después de colgarse al cuello su primer título nacional. La componente del Eiroás reconoce que “este Campeonato de España ha sido una experiencia emocionante. Comenzamos las tiradas individuales y las cosas se fueron dando bien. Después, te ves pasando eliminatorias y hubo un momento en el que teníamos la plata asegurada. Quedaba la final ante Andalucía y terminamos ganando el oro. Ojalá ser el primer oro nacional de muchos. Conseguir un título es muy difícil, pero es cierto que las sensaciones que tuvimos desde el principio fueron muy buenas. El convencimiento de que podíamos hacer un gran campeonato estuvo presente desde el inicio. En el antes y el durante las sensaciones fueron muy buenas en el grupo y la verdad es que estoy muy feliz, por nosotras y por representar a la Federación Gallega”. Gracia participó en las tres modalidades, individual, por equipos, con el que logró el citado título y por equipos mixtos, en el que formando pareja con José Alberto Villarroel Salguieiro, del Club Boa Vila de Pontevedra, logró un séptimo puesto.

Una “agradable” sorpresa

Marta Dopazo Grande, arquera del Lumelar, era consciente de que “habíamos trabajado mucho, pero no imaginábamos que podíamos estar en la final y ganar el título. Creo que sigo sin creérmelo, pero ha sido una agradable sorpresa. Ganar un título nacional es muy difícil y más si es la primera vez que compites, al igual que mis compañeras, a este nivel. Íbamos un poco a vivir la experiencia y la verdad es que la aventura no pudo salir mejor”.

En la competición individual, Marta, que es la actual campeona gallega al aire libre, logró también una sensacional décima posición. “Llegué con muchas ganas de hacerlo bien, pero con mucho miedo y las cosas salieron perfectas”, añade.

Ahora toca “descansar” y aunque en septiembre “haremos un torneo en Zamora”, toca ya mirar “a la temporada de sala. En 2025 fui subcampeona gallega y habrá que subir un escalón más”. El oro nacional ya no se lo quita nadie.