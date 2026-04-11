Arteixo y Barco ponen en juego su gran momento

El Centro de Deportes Barco visita este sábado el Ponte dos Brozos para enfrentarse al Atlético Arteixo en un duelo entre los dos mejores equipos de la segunda vuelta. Los barquenses han sumado 31 de los últimos 36 puntos, mientras que los coruñeses llevan 28 desde finales de enero, unos números que han provocado que ambos conjuntos hayan pasado de luchar por la salvación a estar en posiciones de play off de ascenso.

El Arteixo es tercero con 48 puntos, mientras que el Barco suma 45 y ocupa la quinta. Agustín Ruiz, técnico de los barquenses comenta que “la semana ha ido bien, aunque al jugar en sábado también se hace un poquito más corta, sobre todo en cuanto a recuperación total de los jugadores. Pero bueno, entiendo que eso es para todos los equipos, además, venimos de semanas con varios encuentros y se agradece una con solo un encuentro”.

En lo que se refiere al encuentro frente a los coruñeses, Ruiz admite que “la verdad es que no puedo decir que afrontemos el partido de otra forma distinta a la que llevamos haciendo estos últimos meses”. El Barco solo se ha dejado un empate y una derrota en todo lo que va de segunda vuelta, por lo que intentará mantener la excelente racha frente al Arteixo.

Para conseguir un buen resultado, el entrenador vasco tiene claro que “tenemos que ser un equipo muy intenso y muy sacrificado, darle mucho ritmo de partido y aprovechar las ocasiones que tengamos, aunque siendo súper serios y compactos, defensivamente. El ADN de este equipo es el de competir al máximo y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Entiendo que no hay más para este grupo de jugadores y ellos lo saben y están convencidos de que haciendo eso puedes perder, pero es muy difícil que nos ganen”.

José Ramón, del Arteixo

El conjunto herculino cuenta en sus filas con dos futbolistas ourensanos, José Ramón Sanmarful y Raúl Melo, que están siendo piezas importantes para el técnico Posi.

“Afrontamos el encuentro contra el Barco como otro cualquiera, aunque sabiendo de la dificultad que es enfrentarse a un equipo que viene en una forma tan buena, pero al final hay que competir. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero tenemos armas suficientes como para llevarnos los tres puntos, luego lo que pase es otra cosa”, afirma José Ramón.

En cuanto a la temporada que lleva el Arteixo, el exjugador del Barbadás reconoce que es “sobresaliente, pero además en mayúsculas. Estamos a un nivel muy alto y no es nada fácil. Mantener esta dinámica teniendo muchísimas bajas, es muy complicado, pero la unión del vestuario suma mucho más que cualquier otra cosa. No hay nada hecho y lo sabemos, queremos seguir sumando de tres cada fin de semana y seguir dando alegrías a nuestra gente”.

El Barco afronta el choque sin bajas tras la vuelta de Manu Rodríguez, mientras que el Arteixo tiene las bajas de Raúl Melo, García, Queijeiro y Tomé.

Ponte dos Brozos, 17:30 horas.