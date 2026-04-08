Marcos Vilachá, jugador del Barco: “Ya no me acordaba de marcar”

A falta de cinco jornadas para el final de liga, el Barco ocupaba puestos de play off de ascenso tras sumar 31 de los últimos 36 puntos en juego. Uno de los jugadores más sacrificados del equipo valdeorrés, el defensa Marcos Vilachá (Ourense, 1994), fue clave en el empate ante el Silva (3-3) con su gol en el último minuto. “Creo que hicimos méritos para haber ganado, pero nos penalizaron ciertas acciones que no gestionamos bien. Aun así, el equipo se agarró al partido y pudimos sumar. En cuanto al gol, la sensación personal es muy positiva porque ya no me acordaba de marcar un gol, pero creo que hubiera disfrutado más sí hubiéramos ganado, aunque yo no marcara”, apuntó Vilachá.

Después del empate ante los herculinos el Jueves Santo, el Barco repitió tres días después en Calabagueiros para ganar 1-0 al Noia en un encuentro donde “conseguimos sacar tres puntos que nos valieron para mantener la quinta plaza después de una semana donde disputamos tres partidos. La verdad es que son semanas atípicas en las que se hace más complicado obtener los puntos. Ante el Noia planteamos un encuentro bastante serio, apenas concedimos opciones para que ellos anotaran y con el paso de los minutos fuimos teniendo más ocasiones. Por suerte, pudimos hacer gol para lograr una buena victoria, a falta de un mes para que se termine la competición”.

La segunda vuelta de los barquenses estaba siendo impecable, puesto que empezaron con 14 puntos y ahora llevaban 45. Vilachá reconoció que “no sé muy bien darle una explicación a esta racha, aunque creo que se juntaron varias cosas cuando la situación no era nada buena. Desde dentro el club se nos apoyó siempre y nos transmitieron tranquilidad. Desde el cuerpo técnico se nos transmiten unas ideas claras para llevar a cabo en los partidos. Además, los jugadores en ningún momento dejamos de trabajar y creer en mejorar la situación. También hemos tenido esa pizca de suerte para que se den los resultados y que al principio parecía que siempre salían al revés”.

De cara al final de liga, “con la salvación lograda, que era el principal objetivo, la ilusión como equipo es jugar los play off. Ahora bien, es una situación compleja, la liga está igualada e ilusión y opciones, igual que la tenemos nosotros, la tienen otros equipos. Nadie va a regalar esas plazas. Solo podemos pensar en el próximo partido”.

El Barco jugará el sábado en Arteixo

Esta jornada, el Centro de Deportes Barco jugará el sábado, a las 17:30 horas, en el Ponte dos Brozos frente al Arteixo, que ocupa la tercera posición. Mientras, la UD Barbadás disputará su encuentro el domingo, a las 17:30 horas, contra el Céltiga en Os Carrís.