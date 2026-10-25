El Atlético Arnoia perdona y lo paga en el descuento ante el Cambados (1-2)

El Arnoia se quedó sin puntuar ante el Cambados en un partido donde mereció mejor suerte ante un equipo pontevedrés que se llevó el triunfo en el minuto 90 (1-2).

Los locales salieron bien y a los diez minutos, Ismael se revolvió dentro del área y conectó un disparo raso que se encontró con una mano salvadora de Rulo. Poco después llegó el 0-1. El visitante Cavani lanzó un córner que cabeceó, en el segundo palo, Guillán.

Pese al gol en contra, el Arnoia no se vino abajo y lo intentó con un libre directo de Carlos Villar, bien despejado por el meta del Cambados; un disparo del propio Villar, que cruzó en exceso dentro del área pequeña; y un remate de Ismael pegado al poste, tras centro desde la izquierda de Marcova.

Tras el descanso, los locales igualaron el encuentro después de un penalti transformado por Joni tras una mano, dentro del área, de Defrán.

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Los de Marcos Alvarez se fueron a por el 2-1 y casi lo consiguen con un centro, desde la derecha, de Gabri Losada, que Ismael, en inmejorable posición, lanzó por encima del travesaño.

El propio Gabri Losada e Íker lo intentaron con sendos tiros que se fueron desviados.

En el tramo final, el Arnoia acusó el cansancio, ya que solo pudo hacer dos cambios por las numerosas bajas y cuando parecía que el marcador no se movería, Iglesias colgó un balón al área pequeña que remató Antón para hacer el 1-2. Un jarro de frío para un Arnoia que mereció más.