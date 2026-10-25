Toca seguir sobreviviendo para el Atlético Arnoia

El Atlético Arnoia tendrá que hacer una jornada más un ejercicio de resiliencia, ya que no recupera a ninguna de las ocho bajas (Quintairos, Presas, Diego López, Manu Blanco, Rivero, Puyu, Adrián Veloso y Arce) para el duelo frente al Juventud Cambados, y además, Carlos Villar, es duda.

“Es una situación de supervivencia. A día de hoy solo tenemos un cambio para la defensa y otro para el ataque de la primera plantilla. Todo lo demás es hacer experimentos e inventos. Nos estamos apoyando en tres chicos del equipo juvenil que compiten en Segunda Provincial y la verdad es que estamos muy contentos con ellos porque entrenan genial y no baja la calidad del grupo”, comenta Marcos Álvarez, entrenador del Arnoia.

Los arnoieses, que son sextos con 11 puntos, reciben a un Cambados que llega en un buen momento tras haber goleado 3-0 al Verín en la última jornada. Álvarez es consciente de la dificultad del choque: “Va a ser un partido bastante complicado. El Cambados tiene muy buenos jugadores y considero que va a ser uno de los equipos que va a estar arriba. En las condiciones en las que estamos, sacar algo positivo es bueno. Ahora bien, en casa tenemos que intentar dar un punto más y competir, pero sabemos que viene un gran conjunto que está en forma”.

Claves del encuentro

“Las claves del partido pasan por la solidez defensiva y defender muy bien el área. Tienen futbolistas arriba muy talentosos y goleadores como Edu Otero, Diego, Edu Valverde o Cavani. Teniendo controlado el área, en A Queixeira nuestras opciones pasan por esa solidez y por aprovechar alguna acción a balón parado o el talento de la gente que tenemos arriba”, apunta el técnico del Arnoia.

Además, hace hincapié en manejar los ritmos, al tener pocos recambios: “Habrá que saber gestionar los tiempos del partido, saber cuándo apretar y cuándo dosificar y descansar para no llegar ahogados al tramo final del choque. No podemos plantear una presión asfixiante durante los 90 minutos”.

A Queixeira, 16:30 horas.