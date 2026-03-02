El Atlético Arnoia está viviendo su propio día de la marmota (1-2)

Por quinta vez en los últimos seis partidos, el Atlético Arnoia se volvió a dejar puntos en un encuentro en el que la protestas arbitrales compartieron protagonismo con el juego.

Los arnoieses cayeron 1-2 ante el Cultural Areas con un tanto de Javi Vila en el minuto 96 y tras jugar desde el minuto 67 con un jugador menos por la expulsión de Veloso.

El partido arrancó con mucho ritmo y con un Arnoia presionando en campo rival para robar y salir con rapidez por las bandas. La primera ocasión del choque recayó en el bando visitante con un tiro de Iago, desde la frontal, que detuvo en dos tiempos, Borja. La respuesta local llegó con un saque en largo del capitán arnoiés que dejó muerto con el pecho, Tumbeiro a Raúl Gallego, quien engatilló una volea que se fue rozando el travesaño.

En el ecuador del primer tiempo, Miguel Peral botó un saque de esquina que fue cabeceado, en el segundo palo, por Tumbeiro, y tras pegar en un contrario acabó en el fondo de las mallas visitantes.

Poco a poco, los de Yago Yao fueron creciendo y metieron el miedo en el cuerpo a los locales con los remates de Santiso y Mario que se encontraron la buena respuesta de Borja. La ocasión más clara de los visitantes fue un córner lanzado por Casas que fue aprovechado por Diz para conectar un disparo que fue repelido por el poste.

Tras el paso por la caseta, el Arnoia, que llegaba muy justo de efectivos por las bajas que tenía, se colocó en bloque medio-bajo para intentar salir al contraataque con Tumbeiro, que sufrió durante todo el encuentro el férreo marcaje de los defensas visitantes sin que ninguno fuera amonestado, Miguel Peral y Raúl Gallego.

Los pontevedreses llevaban el peso del partido, aunque sin generar ocasiones claras. La más destacada llegó a la hora de encuentro tras una falta de entendimiento de la zaga local que provocó que el balón le llegara al recién salido Javi Vila, que cruzó en exceso ante el portero Borja.

Cuando el partido estaba en el minuto 67 llegó la primera jugada polémica. El colegiado Sergio Quintana decretó penalti por un agarrón de Gabri Losada a Pablito, que los arnoieses reclamaron que fue fuera del área. Las protestas provocaron que Veloso viera la segunda amarilla, por lo que el Arnoia jugó con diez la última media hora. La pena máxima fue transformada por el propio Pablito.

Tras el tanto visitante, el árbitro asistente solicitó que los aficionados que estaban detrás de la valla dejaran dicha posición y se fueran al fondo. El partido estuvo parado tres minutos y se reanudó sin problemas.

Con un jugador menos, el partido se volvió cuesta arriba para los de Manel Vázquez, que con los cambios intentó dar frescura a un equipo que acusaba el esfuerzo realizado. Los visitantes Javi Vila y Iago pudieron marcar el 1-2, pero no estuvieron acertados. También pudo anotar el Arnoia con un tiro desde la frontal de Tumbeiro que se fue rozando el poste derecho.

En el primer minuto de los siete de prolongación (que al final fueron nueve), llegó la ocasión más clara de los locales tras un centro de Tumbeiro que fue rematado por Hugo Suárez y en el intento de despeje casi mete el balón en su propia puerta el defensa Charly.

Gol del Cultural Areas

Cuando el partido parecía que terminaría con reparto de puntos, llegó la segunda jugada polémica. El meta Borja es obstaculizado al sacar de puerta, el árbitro no señaló la falta y la jugada derivó en un saque de esquina que aprovechó Javi Vila para hacer el 1-2.

Jarro de agua fría para un Arnoia que se volvió a sentir perjudicado por las decisiones arbitrales.