Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Nico Peruzzo, del Antela: “Primero queremos conseguir los 45 puntos y después ya se verá”

El Antela sigue en racha en A Moreira, la pasada jornada venció 2-0 al Tyde y no sabe lo que es perder en toda la liga. El albinegro Nico Peruzzo apunta que “fue un partido muy intenso, donde supimos ser pacientes para poder abrir el resultado y ser inteligentes para cerrar el choque. En cuanto a los objetivos, primero es lograr los 45 puntos y luego ya se verá”.

Raúl Gallego, del Arnoia: “El duelo en Moaña fue bastante igualado y se decidió por detalles”

Después de ocho partidos, el Atlético Arnoia volvió a ganar y lo hizo 0-2 frente al Moaña. Raúl Gallego, autor del primer gol, asegura que “la verdad es que fue un partido bastante igualado y que se decidió por pequeños detalles y la puntería. No pensamos a largo plazo, lo primero es ganar la final que tenemos este fin de semana y luego ya veremos a dónde podemos llegar”.

Sergio Cuña, del Cented: “Cuando encajas un 5-0 nunca hay una explicación razonable”

El Cented cayó goleado frente al Beluso y Cuña reconoce que “para un 5-0 nunca hay una explicación razonable que se pueda dar, pero creo que el partido fue una mezcla de errores nuestros, mezclados con el acierto rival. Solo nos queda afrontar el siguiente partido como si fuera una final, ya que jugamos contra un rival directo y tenemos que sacar los tres puntos”.

Álvaro Coello, del Celanova: “Trabajamos lo mejor posible, es momento de confiar y esforzarse”

El Celanova perdió 4-0 ante el líder Atios y sigue en descenso. “Para ser regulares, nos está perjudicando la caída de varios jugadores, pues es raro el partido que no haya imprevistos o lesiones. Pero tanto plantilla como cuerpo técnico, trabajamos lo mejor posible, y confiamos en que ese trabajo acabe dando resultado. Es momento de confiar y seguir esforzándose”, dice Coello.