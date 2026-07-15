El Auriense amplía fronteras y firma un convenio con el Alavés

El Deportivo Alavés, conjunto de Primera División, se acerca a Ourense gracias a un convenio que sellaron en Mendizorroza el Auriense y la entidad vitoriana.

El documento, firmado a largo plazo, lo han suscrito desde la Baskonia Alavés Fundazioa, el presidente de la fundación, José Antonio Querejeta Altuna, y el presidente de la entidad pontina, Manu Cerón. Además, por parte del equipo vasco estuvieron presentes el director de la fundación, Joan Closa, y el adjunto deportivo, Abel Ruiz. Mientras, en representación del Auriense, estuvieron, aparte del presidente, los directivos Fernando Núñez y Antonio Álvarez.

Salto al filial vitoriano

El marco del acuerdo es la vinculación de ambas entidades desde el apartado deportivo y social. Se primará la formación deportiva, con el objetivo de que deportistas de la provincia puedan dar el salto e integrarse en la estructura del conjunto vitoriano.

Los jugadores sub-23 que militen en el equipo sénior del Auriense serán tutelados también, con objeto de poder dar el salto a alguno de los dos filiales que el Alavés tiene en Segunda y Tercera Federación. Algunos de ellos, incluso, podrán participar en diferentes stages en Ibaia, al igual que las categorías inferiores del club pontino.

Manu Cerón, presidente del Auriense, asegura que “este acuerdo lo significa todo para la entidad, desde el punto de vista de trabajo y profesionalidad en el deporte de formación, ya no solo apoyando el aspecto deportivo, técnico-táctico, condicional o nutricional, sino también una línea de atención psicológica que el club va a tener con todos los deportistas. Además, personas desde Vitoria y también en Ourense van a seguir el día a día de lo que hacen los jugadores de la base y los sub-23 del equipo sénior. Para el club supone muchísimo, ya que es la profesionalización de la base”.

Asimismo, el máximo mandatario pontino reconoce que “desgraciadamente, Ourense es una provincia que a veces muestra sus limitaciones, por lo que creo que el hecho de asociarse a una estructura profesional nos da un salto a nosotros, como club, y también a la provincia. Es un acuerdo a largo plazo, con lo cual no hay ningún objetivo de éxitos deportivos más que la formación individual de cada jugador y fruto de eso tendrán que venir los resultados deportivos que los esperemos en medio plazo”.

Paso muy importante el que da el Auriense para continuar creciendo, tanto desde el punto de vista deportivo como social.