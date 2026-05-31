Dani Prado, entrenador del Cented Academy: “Es un gran año para nosotros”

El partido dejaba las dos caras de la moneda, como pasa siempre cuando se disputa un final. Por un lado, un Cented que redondeaba la temporada con su primer título de Copa Diputación y por el otro, un Monterrei que acariciaba la “machada” de ganar a un equipo de superior categoría, pero se quedaba con la miel en los labios en la tanda de penaltis.

Dani Prado, técnico del equipo campeón, resumía un partido muy exigente: “Final complicada, muy igualada siempre. Quiero darle mucho mérito al Monterrei, un equipo que es de Primera Futgal y que nos puso las cosas complicadísimas. Se hizo notar mucho el calor, como todos pensábamos, y al final, en la lotería de los penaltis, hemos ganado. Ahora solo toca celebrarlo como merece”.

Edgar, portero del Cented: “Fue una final dura, pero no queríamos llegar a los penaltis” El portero académico, Edgar, fue el protagonista al parar el último lanzamiento a Outtara. Le posibilitó su club llevarse la primera Copa: “Fue una final bastante dura, pero no queríamos llegar a los penaltis y la suerte, como sucedió ante el Celanova, nos volvió a sonreir. El plan de partido era, cuando tuviéramos la oportunidad, hacer daño al rival y poder sentenciar la final cuanto antes”. Sobre el penalti detenido: “Volvimos a hablar como en las semifinales sobre la tanda que tuviera el Monterrei contra el Maceda y nos guiamos de cómo los habían tirado y pude intuir el último”.

La final estaba decidido que no tendría prórroga en caso de empate y visto el calor de la tarde fue una idea claramente buena, aunque desde la táctica se pudiese pensar de otra forma: “Nos habría pasado factura, a lo mejor un poco más a ellos, que estaban tiesos con varios jugadores desde hacía unos minutos, pero a los dos nos costaría. Se decidió así, ir a los penaltis, que es una lotería, nosotros preferiríamos haber jugado otro tiempo extra, pero tocó así”.

Prado llegó para intentar evitar el descenso del Cented en la Preferente y acaba la campaña levantando el título de Copa. No le puede pedir mucho más a una campaña en la que también ha sido el protagonista de los éxitos del equipo juvenil: “Para nosotros es un gran año. El ascenso del equipo juvenil, la salvación del primer equipo a falta de ocho jornadas (que son en la que ha dirigido al equipo de Preferente) y conseguir la Copa eran los objetivos que tenía el club y todos los hemos conseguido”. Y agradecía y daba protagonismo a quienes lo han rodeado: “Tenemos un cuerpo técnico de la leche, que sin ellos yo no sería nada, los jugadores que han acompañado y nunca es cuestión de uno solo”.

El capitán Ocampo, con su pequeño hijo, junto a la Copa | Miguel Ángel

Ocampo, capitán del Cented: “Algún día le diré a mi hijo pequeño lo que su padre consiguió” El capitán del Cented, Alejandro Ocampo, conquistaba su quinta final y en cinco equipos distintos. “Otra vez a penaltis, sufriendo, pero acabamos ganando la copa. Los chavles se la merecen por todo lo vivido durante la temporada y es meritorio. Sabímos que ellos iban a poner todas sus bazas en el campo y demostraron ser un equipo guerrero y le doy la enhorabuena por competir tan bien. Algún día se lo diré a mi hijo, lo que he conseguido y tengo la misma felicidad que cuando gané la primera con el CD Ourense. Estoy muy contento y muy feliz por los chavales más jóvenes”.

El banquillo del finalista

Steven da Silva, el entrenador del Monterrei valoraba una final en la que salían “con la cabeza alta, sin duda ninguna. Los jugadores han hecho un partido heroico, son unos guerreros. Ya sabíamos que a ritmo competitivo o de intensidad el contexto del Cented es diferente al nuestro, y aprovecho para felicitarlos por la victoria, ya que también hicieron todo lo necesario para ganar, pero mis jugadores han demostrado una gran capacidad de superación y de sufrimiento durante todo el partido”. Y seguía: “No es fácil aguantar el nivel del rival, el calor, la exigencia de este campo y tener que acabar el partido con un jugador menos, pero incluso con todo eso hemos terminado sabiendo sufrir.

Serginho, delantero del Monterrei: “Se llegó lo más lejos, con un cincuenta por ciento de opciones” El delantero del Monterrei Serginho reconocía que fue una final complicada, “aunque hicimos todo para llegar hasta aquí, donde los cuartos y las semis fueron difíciles, pero sabíamos que ellos eran superiores, por eso debimos correr mucho y en un campo donde no estábamos habituados por sus dimensiones, que eran fuera de lo normal”. El futbolista portugués reconocía que el equipo llegó lo más lejos posible, que fueron los penaltis, donde había un cincuenta por ciento para cada uno, pero en el último lanzamiento no tuvimos suerte. No hay nada más”.

Después, los penaltis son una lotería. El que fallamos durante el partido podría haberlo cambiado todo, pero decir que habíamos ganado el partido si hubiésemos marcado tampoco sería verdad, pero es cierto que de marcarlo, cuando ya estábamos cómodo en el juego en ese momento, podría haber impulsado todavía más nuestras opciones. El fútbol es así y siempre tiene cambios de rumbo, pero yo me quedo con el nivel que ha dado mi equipo”.