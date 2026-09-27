El Auriense gana y está un poco más cerca del sueño de la Copa del Rey (2-0)

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El Auriense logró una valiosa ventaja sobre el San José de Soria, al que superó por 2-0 en Oira en el encuentro de ida de la fase previa da la Copa del Rey. Los primeros minutos fueron de tanteo mutuo, pero a partir del diez fueron los locales quienes manejaron los tiempos de un partido con muchas alternativas y cuatro expulsados, dos por cada uno de los bandos.
El cuadro soriano inició un período de desgracias encadenadas, al punto de que en el ecuador de la primera parte tuvo que realizar dos cambios obligados por lesión. Incluso así, intentaba sostener el encuentro y el resultado, pronto se quedaría con diez al ver la roja el meta Tejedor, al cortar con su mano una contra local.
Los ourensanos tuvieron sus ocasiones en las botas de Joaquín. La primero, un remate que con apuros solventó el portero, que luego desvió un posterior disparo de Íker Arango.
El juego por las bandas local era su mejor arma, especialmente con las subidas de Yonier y Charly. Superada la media hora, llegó el 1-0. Saque en largo de Atanes que cayó en poder de Fer Méndez que, tras descargar una pared con Baldo, sacó un potente tiro que superó por completo a Tejedor.
Antes de bajarse el telón del primer acto, los anfitriones pudieron aumentar su ventaja, pero por dos veces el meta visitante solventó la papeleta ante sendos remates de Gallego y Fer Méndez.
En el arranque de la segunda parte, Fer Ménedez remató de cabeza un centro de Yonier que se marchó pegada al palo izquierdo. Desde entonces, el encuentro entró en una fase de muchas interrupciones, con demasiadas fricciones.
El San José, que se mostró voluntarioso, pudo empatar tras una pérdida de balón de Marcos que le quedó a Toni, cuyo disparo raso lo desvió Atanes a córner.
Y llegaron las rojas. Aitor y Cuña veían la segunda amarilla y más tarde Joaquín equilibró los expulsados. Cuando el partido se moría y el resultado no era tan malo para los visitantes, apareció Adri que, desde 25 metros sacó un gran remate para colocar el 2-0 en el minuto 87. El sueño de jugar ante un Primera División está más cerca.
Auriense:
Atanes; Yonier (Xabi, m.77), Cuña, Massi, Charly, Marcos, Joaquín, Íker Arango, Baldo (Viso, m.60), Gallego (Adri, minuto 60) y Fer Méndez.
San José:
Tejedor; Jorge Rubio, Enrique, Toñi, Antolín, Jonathan (Ismael, m.11), Dani Iraola (Gracia, m.22), Jorge, Ángelo y Diego (Enrique García, minuto 76).
Árbitro:
Jaime Ruiz (Asturias), con David Villabeiran y Juan De la Rosa. Expulsó (m.29) al meta Tejedor, y por doble tarjeta a Aitor (m.67), del San José; mientras que a Cuña (m.67) y Joaquín, en el Auriense. Amonestó a Baldo de los locales.
Goles:
1-0, minuto 33: Fer Méndez.
2-0, minuto 87: Adri.
Incidencias:
Alrededor de medio millar de aficionados en el campo de Oira. Se hizo un saque de honor por parte de Ivo, que junto a Meleiro homenajearon a Álvaro Selas.
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