El Auriense para en Verín antes de la Copa del Rey

En un horario y en un escenario poco habitual, el Verín y el Auriense se miden en A Granxa (el José Arjiz no cuenta con la iluminación suficiente para un encuentro nocturno) en el derbi adelantado de la jornada 4 por la fase previa de la Copa del Rey que jugarán los pontinos, el domingo, ante el San José.

Los locales llegan con la flecha para arriba después de ganar al Juvenil de Ponteareas y sumar los primeros puntos de la temporada. “Teníamos muchas ganas de conseguir la primera victoria y haberla conseguido nos ayuda mucho, puesto que nos quita un poquito de presión”, asegura Vítor Pereira, entrenador del equipo verinense.

Un rival rodado y la adaptación a A Granxa

En lo que se refiere al duelo ante el Auriense, comenta: “Nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno, que tiene mucha calidad, que acaba de ganar la Supercopa Galicia y que va a disputar una previa de la Copa del Rey. Además, llevan jugados bastantes partidos oficiales, por lo que están muy rodados y con un ritmo distinto al nuestro. Todo ello nos hace pensar que será un partido muy difícil”.

Para Vítor Pereira, que tiene las bajas de Adrián Parada y Adrián Martínez, el hecho de jugar en el sintético de A Granxa no es excusa: “En los dos últimos partidos que jugamos en el Arjiz no nos fue bien, así que nunca se sabe (reconoce entre risas). Además, entrenamos siempre en A Granxa y estamos muy acostumbrados a él”.

La visión de Dani Prado y la rotación en el Auriense

En el bando contrario, el Auriense afronta el partido mirando de reojo a la Copa del Rey, aunque Dani Prado está focalizado en el duelo de esta noche: “Es un derbi y sabemos que en ese tipo de partidos se iguala siempre todo, ya que todos nos conocemos y la verdad es que es bonito jugarlos. Sabemos que se lo llevará el equipo que menos errores cometa y seguramente no habrá un resultado abultado. Al jugar la Copa el domingo puede que haya algún cambio en la alineación; los 23 de la plantilla son muy válidos para afrontar cualquier partido”.

No serán de la partida Adrián Blanco, Breno, Massi y Brais Álvarez. El resto están disponibles.

A Granxa, 21:00 horas.