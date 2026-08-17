El Auriense logra plantarse en una nueva final ante el Alertanavia ((5)1 - (4)2)

El Auriense tuvo que llegar nuevamente a una tanda de penaltis para avanzar a la final de la Supercopa Galicia tras imponerse 5-4 desde los once metros a un Alertanavia que antes se había impuesto 1-2, igualando el resultado de la ida. La final será ante el Negreira, que perdió 2-1 ante el Guntín pero llevaba un 4-0 a favor.

Los vigueses estaban obligados a marcar, tras el resultado desfavorable en la ida. En el inicio del partido, ya dieron muestras de sus intenciones con un estupendo disparo de Breixo que consiguió desviar Aimar, antes de que el balón se colara por la escuadra.

Los anfitriones quisieron despertar, pero en la segunda oportunidad de su oponente llegó el 0-1 que igualaría la eliminatoria. Una pelota que no entrañaba mayores inconvenientes, lo terminó aprovechando el lateral Mario, cuyo pase atrás lo resolvió Tielas con un disparo cruzado y ajustado.

Los intentos del Auriense no terminaban de cuajar a nivel ofensivo. Las ganas y el ímpetu de Manuel no eran suficientes ante una defensa que se mostraba muy atenta y segura y que posibilitó que Sergio no pasara mayores sobresaltos.

Bien es cierto que los académicos dispusieron de más tiempo del balón, pero carecían de profundidad y acierto. En el cierre del primer tiempo pudo llegar el segundo de los visitantes. Falta ejecutada por Serra que la alcanzó a rematar Tielas, pero el esférico se marchó fuera pegadito al poste derecho.

La segunda mitad fue otra historia. El técnico Dani Prado realizó dos cambios con los ingresos de Kian y Joaquín que le aportaron frescura al ataque. Precisamente Kian puso a prueba los reflejos del portero, pero más tarde, de una falta lateral llegó el empate. Íker Arango metió el balón al corazón del área y Kian con un soberbio cabezazo puso el 1-1.

Fueron los mejores momentos del Auriense, pero en esta ocasión Íker Arango malgastó una ocasión nítida al quedar mano a mano con el portero, pero su disparo se estrelló en el cuerpo de Sergio.

Desde entonces e inexplicablemente retrasó su juego, momento en el que el Alertanavia tomó las riendas y fue por la victoria, pero se encontró con las formidables intervenciones de Aimar. El joven portero realizó un paradón ante el tiro de Berto y unos minutos después repitió el cancerbero académico ante el remate de Curi.

En una acción aislada pudo llegar el 2-1 tras un robo de balón de Fer Méndez que asistió a Kian que casi sorprende al meta vigués. Pero Curi puso el 1-2 y se llegó a los penaltis, donde solo falló Mario.