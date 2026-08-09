Baldo, la diferencia para el Auriense en la victoria ante el Alertanavia (1-2)

El Auriense se trajo una valiosa victoria por 1-2 ante el Alertanavia y tiene encarrilada la semifinal de la Supercopa Galicia cuyo partido de vuelta se disputará el próximo domingo en Oira.

Un encuentro marcado por lo físico, en el cual los ourensanos llevaron la iniciativa en los primeros 15 minutos, donde defendieron bien ante un oponente que trataba mejor el balón, pero sin generar ocasiones. Sin embargo, apareció en escena Baldo para abrir la lata, primero en una transición del extremo que recorta hacia la izquierda y define al palo corto para poner el 0-1. Más tarde repetiría el propio jugador del Auriense, que en una galopada por la banda izquierda se mete en el área y vuelve a resolver de tiro raso en el primer palo, estableciendo un 0-2 que a esas alturas era más que importante.

El Alertanavia intentó reaccionar y consiguió recortar distancias en el marcador mediante un disparo desde la frontal que intentó impedir Yonier, pero no hizo más que descolocar a su portero.

En el segundo tiempo, los visitantes ajustaron mejor un par de cosas, apretando mucho más a su rival, robando más pelotas y haciendo daño en las transiciones, lo que lex posibilitó tener más el balón y llegando con la subida de sus laterales. Pudo aumentar la ventaja en las botas de Baldo ante el portero Sergio y tampoco pudo resolver el juvenil Xabi.

En los últimos minutos, los vigueses intentaron por todos los medios de empatar ante un oponente que supo sufrir. Aun así, y cuando se cumplía el tiempo de descuento, el cancerbero Aimar impidió con su intervención que no se modificara el resultado y esperar más confiados la vuelta en el campo de Oira.

En el otro emparejamiento, el Negreira, logró un contundente triunfo por 4-0 ante el Guntín y acaricia la final.