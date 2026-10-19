El Auriense, sin premio ante el Moaña (1-2)

GOL DECISIVO

Un Auriense superior tras el descanso cae ante un Moaña más efectivo que decidió el partido con un gol de Javi Domingo.

Adri Fernández, del Auriense, realiza un pase ante un rival.
Adri Fernández, del Auriense, realiza un pase ante un rival. | Alan Pérez

Jornada aciaga para un Auriense que cayó en casa ante un Moaña más efectivo. Los visitantes se adelantaron con un remate de volea, en el segundo palo, de Yago Piñeiro, en el minuto 26, pero tras el saque de centro empató Baldo tras resolver, dentro del área, con un tiro casi sin ángulo.

El primer tiempo fue del Moaña, pero tras el descanso, los pontinos fueron superiores y se fueron a por el triunfo, aunque se encontraron el 1-2. El defensa Javi Domingo aprovechó el rechace al penalti detenido por Aimar para darle la victoria ante un Auriense que mereció más.

Ficha técnica

Auriense CA:

Aimar; Yonier, Charly, Massi, Nico González (Adrián Blanco, min.76), Marcos Díaz, Joaquín (Raúl Gallego, min.46), Fer Méndez (David Vieira, min.76), Íker Arango, Baldo (Breno, min.70) y Adri Fernández (Peral, min.46).

CD Moaña:

Aitor Valverde; Juan Durán, Pablo García, Pepo, Roi González (Adri Costa, min.67), Javi Domingo, Yago Piñeiro (Silva, min.78), Saúl (Joel Piñeiro, min.59), Chata (Portela, min.67), José Prieto y Villar (Dávila, min.59).

Goles:

0-1, Yago Piñeiro (min.26).

1-1, Baldo (min.27).

1-2, Javi Domingo (min.73).

Árbitro:

Adrián García (Santiago). Amonestó a los locales Baldo y Aimar; y a los visitantes Roi González, Yago Piñeiro y Portela.

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