Movimientos en el Auriense. El club pontino decidió cesar al técnico Dani Prado y fichar a Félix Rial, que estaba en el Areosa de Liga Nacional. Aparte de con Rial, el Auriense también negoció con Manel Vázquez, pero no se llegó a un acuerdo. Rial, que ayer se presenció el entrenamiento, llega acompañado de Richi.

El presidente Manu Cerón reconoce que le costó mucho tomar la decisión: “A Dani solo podemos agradecerle mucho todo lo que ha hecho por el club. Estas decisiones nunca son de agrado y siempre pesan y fastidian, mucho más en su caso porque existe un componente personal muy alto. Tomamos la decisión porque la dinámica del equipo no estaba siendo la mejor y entendíamos que el rendimiento tampoco estaba siendo el adecuado. En este aspecto, los jugadores deben asumir su punto de responsabilidad para dar un paso adelante”.

En cuanto a Rial, destaca su apuesta por la juventud: “Félix es técnico joven, con mucha ambición, muy bien preparado y que encaja perfectamente en la filosofía del club al creer en el trabajo con la cantera”.

Mientras, Prado, que ganó la Copa Diputación, la Supercopa Galicia y jugó la Copa del Rey, admite que no se esperaba el cese: “Después de todo lo que logramos y que en 12 jornadas nunca habíamos entrado en descenso, pues me sorprendió la decisión, pero esto es fútbol y solo me queda agradecer la oportunidad que me dio Manu”.