Adrián Mociño, del Verín: “Este equipo tiene mucha hambre y ganas de seguir creciendo”

El Verín venció 1-2 al Cultural Areas tras remontar al final. “La victoria ante el Areas tiene muchísimo mérito y es un premio al trabajo que venimos haciendo durante toda la temporada. A pesar de empezar por debajo en el marcador, tras una acción desafortunada, supimos reponernos y acabamos teniendo ocasiones para igualar el partido. En el descanso, corregimos algunas situaciones que nos estaban generando dudas y, tras la expulsión de un rival, fuimos totalmente dominadores, consiguiendo la remontada. Sin duda, fue una victoria de equipo. Este grupo tiene mucha hambre y muchas ganas de seguir creciendo”, comenta Adrián Mociño.

Borja, portero del Arnoia: “Estamos recuperando a muchos lesionados, por lo que iremos a más”

El Arnoia dio un golpe en la mesa al vencer 0-1 al Lemos. Borja, meta de los arnoiseses, analiza el choque: “Supimos gestionar muy bien los momentos de partido, en un campo que se puede hacer pesado por las dimensiones y el tipo de terreno. La gente de refresco nos dio mucho en la segunda parte y creo que marcó la diferencia del partido. Aun así, considero que a nivel de ocasiones tuvimos más que ellos, pero no supimos matar el partido con un segundo gol. A nivel de sensaciones, creo que en esta primera vuelta vamos a ir a más. Tuvimos una mala racha de lesiones, pero ya estamos recuperando a la gran mayoría y eso nos va a dar mucho”.

José Pérez, del Barbadás: “Siempre es bonito ganar un derbi tan disputado como este”

El Barbadás goleó 4-2 al Auriense y sigue mostrándose fiable en Os Carrís, donde ha vencido en los últimos tres encuentros disputados. “Estoy contento por la victoria, creo que fue un partido disputado, en donde hubo fases de dominio y otras, como el inicio de la segunda parte, en la que ellos estuvieron mejor, pero nos supimos reponer y ganar el partido. Siempre es bonito llevarse un derbi”, sostiene José Pérez. El “9” azulón es el máximo goleador de su equipo con ocho tantos: “A nivel individual, estoy contento, tanto por poder seguir ayudando al equipo con goles, como con las buenas sensaciones de juego”.

Dani Prado, del Auriense: “Considero que fue un resultado abultado por cómo fue el partido”

El Auriense perdió el derbi ante el Barbadás (4-2) con un resultado excesivo para el técnico Dani Prado: “Sinceramente, me parece un resultado algo abultado para cómo se dieron las circunstancias del encuentro. Creo que perfectamente podía haber sido un partido de empate, pero nos siguen penalizando muchísimo los errores individuales. Siempre es duro perder, y más un derbi, donde todo se iguala tantísimo en el campo. Nos falta un poco de esa experiencia necesaria para saber cerrar los partidos y entender lo que nos jugamos en cada momento para no asumir riesgos de más, como saber cuándo hay que hacer un despeje contundente”.