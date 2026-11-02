El Auriense salva un punto en su duelo contra el Villalonga (1-1)

Apenas sin descanso por la Copa del Rey ante el Deportivo, el Auriense sacó petróleo en su duelo contra el Villalonga y sumó un punto (1-1) gracias a la buena actuación del portero Borja Atanes, que sostuvo a su equipo.

Los pontinos no salieron nada bien ante un equipo celeste que se hizo con el control del partido desde el inicio. Pese a que el técnico pontino, Dani Prado, jugó con tres centrales para contrarrestar la disposición visitante, los pontevedreses estuvieron muy cómodos ejerciendo una presión de la que los locales no conseguían salir.

Las ocasiones del Villalonga no tardaron en llegar y en el minuto 9, Óscar probó fortuna con un disparo desde la frontal que despejó Borja Atanes. Poco después, un fallo defensivo de Massi dejó a Capelo en un mano a mano con Atanes, que desbarató el meta ourensano.

A los 17 minutos, Pedro Delgado ejecutó un libre directo que despejó con apuros Atanes. El portero del Auriense estaba siendo el protagonista y se volvió a lucir en un tiro a bocajarro de Capelo tras un nuevo error local en la salida de balón. Para los pontinos lo mejor de la primera parte fue el 0-0 con el que se llegó al descanso.

Tras el intermedio, el Auriense deshizo la línea de cinco atrás y volvió a ser más reconocible. La segunda parte no tenía nada que ver con la primera y el dominio pasó a ser local. Fruto de ello llegó el primer tanto del encuentro. El centrocampista Marcos Díaz filtró un balón a la banda derecha a Fer Méndez, que asistió al punto de penalti, donde apareció el omnipresente Íker Arango para batir por raso al meta Rodri Iglesias.

Poco le duró la alegría a los azulones, ya que tras saque de centro, Jorge Millán envió un balón a la espalda de la defensa que aprovechó Capelo para hacer el empate. Pese al tanto en contra, el Auriense no se amilanó y Fer Méndez pudo adelantar a los suyos con un disparo, desde dentro del área, que se fue por encima del travesaño.

Con el paso de los minutos y pese a agotar los cambios, el Auriense acusó el cansancio de haber jugado el jueves y mantuvo el empate merced a las intervenciones de Atanes. Marcos Blanco, Michael y Pedro Delgado se encontraron con las paradas del meta local.

Aunque la ocasión más clara fue un mano de Nico Fernández que cruzó en exceso ante Atanes. No obstante, en el minuto 96 todo pudo cambiar con un contraataque de Adri Fernández que fue cortado con la mano por el portero visitante, cuando estaba fuera del área. El marcador ya no se movería y el Auriense suma para centrarse en la liga tras el sueño copero.