De la misma forma que cualquier accidente que desemboca en una tragedia no obedece a una sola causa sino a un conjunto de circunstancias, como ha ocurrido en la tragedia de Urda en la que confluyeron un fallo técnico y probablemente una serie de errores humanos, siempre se dan otras coincidencias que ponen un punto de optimismo entre tanta tristeza y dolor, la de aquellas personas que se han librado y salvado la vida en dos tragedias semejantes y lo más frecuente, la de aquellas otras que se cambiaron de asiento o se encontraban en el coche restaurante, o quienes perdieron el tren porque se quedaron dormidos.

Entre tanto drama siempre hay quien tiene que dar las gracias a su buena estrella.

Carmen es una mujer que ha sobrevivido a los dos accidentes del AVE, el de Adamuz y el de Urda, en el plazo de 282 días, un caso de buena fortuna, que alguien atribuirá a un ángel de la guarda muy avisado. Y a Pedro Rico le salvó encontrarse tomando un café y haber abandonado su asiento en uno de los vagones que quedó convertido en un amasijo de hierros. Entre tanto drama siempre hay quien tiene que dar las gracias a su buena estrella.