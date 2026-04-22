Ayensa, jugadora del Ontime: “Este equipo hará algo grande, seguro”

Un mes de vida le queda a esta Primera División femenina, la temporada del regreso del Ontime a la zona noble de la élite nacional. Por desgracia, no podrá ser luchando por ninguno de los títulos, ya que tras el empate de la pasada semana con el Ceuta la distancia con el top-4 se eleva a 11 puntos, pero como dice Carla Ayensa, “esta temporada supone un punto de inflexión”. La jugadora tudelana, que afronta su segundo curso en el club, subraya que “después de estar con el cuello apretado el año pasado, hemos dado un paso adelante” y que, con las renovaciones, “a partir de la próxima temporada el equipo está listo para hacer algo grande”.

La tudelana está siendo una de las jugadoras más completas del Ontime este curso. Aporta en ataque, donde es la tercera máxima goleadora, y también en defensa. Tanto para el equipo como para ella, la 25-26 está siendo su campaña. “Cuando llegó Carlos Navarro (febrero de 2025) había sufrido un fuerte esguince que me tuvo fuera demasiado tiempo y no terminé de adaptarme. Esta temporada estoy muy contenta, me siento muy cómoda en el grupo y con el sistema de juego”, destaca.

Esta temporada, partiendo prácticamente de cero, todo fue un poco más sencillo, aunque no desde el inicio. “El comienzo fue difícil y nos está pasando factura, porque de no ser por ello creo que estaríamos en el play off o luchando por él. Ahora nos toca buscar la quinta plaza”, explica. “Costó adaptar a los fichajes y al sistema de Carlos Navarro. El año pasado el objetivo era ganar como fuera y el sistema quedó al margen. Dio resultado entonces y, aunque más tarde de lo deseado, también ahora: estamos haciendo una buena temporada”.

Y mira al futuro con ambición: “El equipo ha dado un paso adelante a nivel competitivo, este año es un punto de inflexión. Las renovaciones dan continuidad al proyecto y creo que estaremos preparados para hacer algo grande”.