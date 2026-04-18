Un punto insípido del Ourense Ontime ante el Ceuta (4-4)

El Ontime despide sus opciones de top-4 después de no pasar del empate (4-4) en Os Remedios ante un Ceuta que se está jugando la permanencia. El conjunto ourensano se cansó de generar ocasiones en la primera mitad, pero fueron las visitantes las que llevaron siempre la iniciativa en el marcador. Así continuó siendo después del 2-2 al descanso, aunque primero Ju Pedreira en el minuto 37, cuando ejercía de portera atacante y finalmente Alice Duarte de penalti en el último minuto, quienes pusieron el empate final que no supo a nada al conjunto de Carlos Navarro.

Una subida de la portera Sara Soares, ex del Ontime, generó una superioridad en banda que posibilitó un tiro lejano de Gi Costa desde el lateral que sorprendió entre un mar de piernas a Ana Romero para situar el 0-1 en el minuto 5.

Tomó entonces el mando un Ontime al que, por enésima vez este curso, le faltó definir. Ocasiones sin premio para Riscos, una falta de Alice y otra todavía más clara en una jugada de tiralíneas con Ju pasando a banda para Melli, que sirvió para la entrada al segundo palo de Riscos, sacando a bocajarro Sara Soares.

El empate llegó en el 14, al aprovechar Chiky un balón en la frontal y colocarla en la escuadra.

El Ceuta repitió daño por la banda derecha en otra acción sin demasiado peligro. Pase cruzado al segundo palo, Ana Romero no saca bien y Claudia Navas remacha el 1-2 en el 19.

Todavía le dio tiempo al Ontime para empatar. Funcionó la estrategia en un saque de bande de Ju, con un pase perfecto para la entrada de Ana Rivera: 2-2 y a vestuarios.

El duelo estuvo más equilibrado en la segunda parte, pero el guion fue el mismo, el Ontime persiguiendo en el marcador al Ceuta desde que Su Reis aprovechó en el 22 la falta de contundencia defensiva para poner el 2-3 y ella misma hacer el 3-4 en el 39 en un pase de 30 metros y sorprender de cabeza a Uxía. Con juego de cinco, Ju remachó el temporal 3-3 en el 37 y Alice no falló desde el punto de penalti el 4-4. Un punto insípido.