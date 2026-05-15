Ayensa, una pieza más del Ontime

Para qué cambiar cuando todo el mundo está contento. Es lo que han pensado Carla Ayensa y el Ontime. Así, la ala-pívot tudelana renueva un año más con el conjunto ourensano con la ambiciosa idea de “terminar el gran trabajo que estamos realizando esta temporada”.

Llegó al equipo de Os Remedios hace dos años procedente de un Poio que se codeaba con los mejores, no en vano disputó el play off, y precisamente esta es la meta que se marca con el Ontime el próximo curso. “Este año hemos dado un golpe en la mesa. Sabemos hasta dónde podemos llegar y por eso veo al equipo en el play off y luchando por alguna de las Copas. Sí, tenía alguna oferta para salir, pero estoy muy a gusto en el equipo, en la ciudad y, además, tengo aquí mi trabajo. El proyecto también es muy motivador, con todas las renovaciones que se están realizando. Cien por cien quería seguir”, reconoce la jugadora.

Ayensa habla del contraste de los dos años que lleva en el equipo: “Han sido temporadas totalmente diferentes. La pasada no fue la mejor ni en lo personal, con una lesión de tobillo que me impidió entrar bien, ni en lo colectivo, ya que nos tocó trabajar hasta el final para sobrevivir. En la actual estoy muy contenta, en los dos ámbitos. Como equipo ya se ve, a un punto de la quinta posición a tres jornadas para el final. En lo personal, he sido yo, aportando al equipo”.

Por muchos motivos, el Ontime 2026-2027 puede marcarse objetivos ambiciosos. “Estamos haciendo una gran temporada, la pena ha sido lo que nos dejamos al principio, pero estaríamos ahora mismo luchando por estar entre los cuatro primeros. Por las renovaciones que está habiendo, mantendremos el bloque, por eso tengo claro que podemos estar en el play off y, por qué no, luchando por la Copa Galicia y la Copa de la Reina. Exigimos al máximo al Melilla, empatamos con el Futsi, le ganamos al Alcorcón y al Castro…, el equipo está siendo muy competitivo y las cosas el año que viene pueden ser todavía mejores”.

Melilla y Poio

Carla Ayensa habla del play off de este año. “Es difícil saber quién va a ganar, porque cada partido es como una final. El Melilla es un poco más favorito, por su gran liga regular, pero ojalá que gane el título el Poio (su exequipo)”.