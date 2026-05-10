El Ontime se gusta ante el Castro (5-2)

El Ourense Ontime se adjudicó el derbi frente al Castro al imponerse 5-2 y colocarse a solo un punto de la quinta posición. El conjunto local golpeó pronto, con un tanto de Marta de los Riscos a la salida de una falta lejana que sorprendía a la defensa lucense en los primeros minutos del encuentro. Pese al dominio inicial de Ontime, el Castro consiguió equilibrar poco a poco el desarrollo del juego. Natalinha tuvo en sus botas la igualada, aunque se encontró con un equipo azulón muy sólido en tareas defensivas, capaz de frenar el juego combinativo de las rojillas, que no lograban encontrar fluidez ni acierto en los metros finales.

El inicio de la segunda mitad resultó decisivo. Dos goles consecutivos, primero de Marta Figueiredo y poco después de Melli, culminando una veloz transición ofensiva, dejaron muy encarrilado el triunfo para las ourensanas. Ante el marcador adverso, el Castro apostó pronto por el juego de cinco, aunque sin precisión en la finalización. Sí acertó el Ontime, que castigó los riesgos visitantes con dos tantos a puerta vacía, obra de Marta de los Riscos y Raquel, que dejaban el encuentro prácticamente sentenciado.

Con el 5-0 en el luminoso, las lucenses maquillaron el resultado con los tantos de Patricia y Luana.