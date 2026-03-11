¿Sabe usted que el baloncesto ourensano pasa por un momento de emociones fuertes?

¿Sabe usted que Ourense es ciudad de baloncesto no tiene duda? ¿Que el derbi entre el COB y el Básquet Coruña promete emociones fuertes? ¿Que en Puerto Rico la selección española busca el billete para el Mundial y con Paula Ginzo y Raquel Carrera al frente? ¿Que el Manresa de Diego Ocampo juega los octavos de la Eurocup en Turquía? ¿Que en el Pazo o por la tele, Ourense tiene cita este miércoles con el basket?