¿Sabe usted que el baloncesto ourensano pasa por un momento de emociones fuertes?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la ciudad de Ourense, marcando su carácter baloncestista más que nunca
¿Sabe usted que Ourense es ciudad de baloncesto no tiene duda? ¿Que el derbi entre el COB y el Básquet Coruña promete emociones fuertes? ¿Que en Puerto Rico la selección española busca el billete para el Mundial y con Paula Ginzo y Raquel Carrera al frente? ¿Que el Manresa de Diego Ocampo juega los octavos de la Eurocup en Turquía? ¿Que en el Pazo o por la tele, Ourense tiene cita este miércoles con el basket?
MARIO CASAL
