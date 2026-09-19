ARRANCA LA TEMPORADA
El Balonmano Ribeiro alza el telón
ARRANCA LA TEMPORADA
El Ribeiro Rodosa inicia en O Consello la temporada 2026-27. Los ribadavienses reciben en O Consello al temible Bueu en la jornada inaugural de la Primera División. Tras unas semanas intensas de pretemporada, los amarillos saltarán a la cancha para afrontar ante su público un encuentro muy exigente.
Berto Miguélez, técnico del Ribeiro, hace balance de la preparación: “En términos generales, la pretemporada fue bastante buena, aunque tuvimos algún problemilla a nivel de entrenamientos con el tema de vacaciones y vendimias que solemos tener aquí”.
Pocos son los cambios que ha sufrido la plantilla, ya que solo han llegado Jaime Conde (Lalín) y Sergi Corcuera (Cañiza) para suplir la importante baja de Pablo Gayoso. Además, el guardameta juvenil Marcos Carlón, recientemente convocado con la selección gallega, formará parte del primer equipo.
“El equipo llega muy bien al inicio de liga, sobre todo físicamente, ya que durante la pretemporada machacamos mucho el aspecto físico. Al ser el primer partido, habrá que estar atentos al control del ritmo y no tener muchas pérdidas”, apunta Miguélez.
En cuanto al conjunto pontevedrés, el entrenador amarillo avisa: “Durante los últimos años está siendo el tercer equipo gallego, por lo que hay que tenerle mucho respeto. Lleva con el mismo bloque en los últimos cuatro o cinco años; además, está incorporando a nuevos valores y trabaja muy bien la cantera. El equipo juega de memoria al llevar varias temporadas con el mismo entrenador y la verdad es que es muy competitivo. El Bueu es un equipo que juega mucho, con gran ritmo y los partidos van a muchos goles, por lo que tenemos que intentar contrarrestar un poquito eso”. A pesar de las buenas condiciones del Bueu, Miguélez enfatiza: “En los últimos años, hemos conseguido obtener buenos resultados, ya que hemos empatado o hemos perdido de uno o dos goles”.
En principio, el técnico del Ribeiro tiene a todos los jugadores a su disposición, aunque tiene la duda de Mon Sotelo, entre algodones.
O Consello, 19:30 horas.
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