Club Balonmán Milenio Ourense, un club de base para disfrutar un Milenio

Integrantes de los equipos de cantera del Club Balonmán Milenio Ourense así como del cuerpo técnico y la directiva, la pasada semana en la grada de la pista de la Policía.

El balonmano en la ciudad de Ourense ha pasado su momento más complicado con el declive primero y la desaparición después del Club Balonmano Pabellón. Este deporte, que hace no tanto trataba de buscar las categorías nacionales con el equipo sénior del club pabellonista, arropado por una amplia y destacada base, perdió su referencia de la forma más triste.

En los años recientes han ido surgiendo proyectos con la idea de tomar el relevo de aquel proyecto, con la única idea de que el balonmano no se pierda definitivamente en la ciudad de As Burgas.

El más reciente es el Balonmán Milenio Ourense, club que disfruta de su primera temporada en las categorías federadas con cinco equipos, todos en las categorías más jóvenes, desde la prebenjamín hasta la cadete. Por dedicación y ganas, se trata de un proyecto de cantera para durar un Milenio.

Tres de los equipos son mixtos, pero en la directiva las que mandan son ellas. La presidenta es Michele Morales Quintairos, que está acompañada en la directiva por Noelia, Aitana, Yurena y Uxía. Las cinco son exjugadoras del extinto Pabellón y se decidieron a dar el paso de crear un club con un objetivo entre ceja y ceja, “evitar que en Ourense se siguiera perdiendo la práctica del balonmano. En marzo del año pasado nos decidimos a dar el paso y en agosto iniciamos la pretemporada. Estamos muy contentas, porque no esperábamos una respuesta tan espectacular. Estrenarse con cinco equipos federados y 60 licencias está genial. Además, estamos creando escuela en los "coles" de Vistahermosa, La Aneja y el Albino Núñez", subraya Michele, la presidenta.

Sara, Michele, Noelia, Aitana, Daniel y Carlos, directivas y técnicos. | Miguel Ángel

El Milenio está debutando con tres equipos mixtos (prebenjamín, benjamín y alevín) y dos masculinos (infantil y cadete), aunque después de la buena acogida ya está pensando en aumentar la familia. “Queremos completar toda la estructura de cantera y nos falta un equipo juvenil, con el que saldremos la próxima temporada y nos gustaría un infantil femenino”, añade la presidenta del club ourensano.

La presidenta del Milenio reconoce que “mirando al futuro es clave conseguir una gran visibilidad, que creo la estamos consiguiendo con una gran actividad en redes sociales, con creadores de contenido y también con el trabajo en los colegios y en campamentos. Estamos llegando a mucha gente y es la mejor forma de dar continuidad a este proyecto”.

Y como para estrenarse no todo iba a ser tan sencillo, el hándicap está siendo el de las canchas. “Lo llevamos muy mal. Entrenamos en el pabellón de la Policía y en el Ferro Couselo, mientras que los partidos los jugamos en Oira, en Barbadás o donde podemos. Esperemos que esto mejore, pero es lo que hay”, finaliza la presidenta.

Más allá de este “problemilla”, el primer paso del Balonmano Milenio Ourense ya está dado. Por cantidad, calidad y ganas de trabajar, parece que este proyecto ha nacido para durar un Milenio.