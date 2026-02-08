SOLO VALE GANAR
El Barbadás afronta sin red el duelo ante el Noia en Os Carrís
SOLO VALE GANAR
Ganar o ganar. No le queda otra al colista Barbadás que sumar los tres puntos frente al Noia si quiere agarrarse a la lucha por la salvación. Moncho Salgado, técnico de los azulones, afirma que “después de los últimos tres malos resultados, no podemos seguir fallando y la clave es ganar este partido para continuar vivos y seguir construyendo. De nada vale que tengamos un discurso si luego no llegan los resultados, ya que al final te va a acabar mermando”.
Además, resalta que “un equipo que no gana en casa, lo tiene muy complicado para mantener la categoría, por lo que tiene que llegar ya la primera victoria en Os Carrís, estamos haciendo méritos, pero hay que conseguirlo”. Salgado tiene las bajas de Benavides y Adrián Presas, que fue operado esta semana con éxito del menisco.
Os Carrís, 16:45 horas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SOLO VALE GANAR
El Barbadás afronta sin red el duelo ante el Noia en Os Carrís
Lo último
VIRUS ESTACIONALES
Consejos prácticos para cuidar la salud respiratoria
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
Antonio Rial Boubeta: "Bienestar y digital ya son dos conceptos que van unidos"
PROMOCIÓN DEL ENTROIDO
La Región lanza una colección exclusiva de vasos del Entroido