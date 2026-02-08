El Barbadás afronta sin red el duelo ante el Noia en Os Carrís

Ganar o ganar. No le queda otra al colista Barbadás que sumar los tres puntos frente al Noia si quiere agarrarse a la lucha por la salvación. Moncho Salgado, técnico de los azulones, afirma que “después de los últimos tres malos resultados, no podemos seguir fallando y la clave es ganar este partido para continuar vivos y seguir construyendo. De nada vale que tengamos un discurso si luego no llegan los resultados, ya que al final te va a acabar mermando”.

Además, resalta que “un equipo que no gana en casa, lo tiene muy complicado para mantener la categoría, por lo que tiene que llegar ya la primera victoria en Os Carrís, estamos haciendo méritos, pero hay que conseguirlo”. Salgado tiene las bajas de Benavides y Adrián Presas, que fue operado esta semana con éxito del menisco.

Os Carrís, 16:45 horas.