Íker Gómez, jugador de la UD Barbadás: “El primer gol ante el Villalbés nos hundió anímicamente”

Son ya tres los partidos que lleva el colista Barbadás sin ganar y sin marcar. Íker Gómez, delantero de los azulones, analiza la derrota ante el Villalbés (3-0): “Sabíamos que era un partido muy complicado para nosotros, pero teníamos que aprovechar sus debilidades. Aguantamos la primera parte bastante bien, pero con un desgaste físico considerable. En la segunda, empezamos bien, pero nos sometieron bastante con balón, lo que hizo que con su calidad empezaran a estar más tiempo en campo nuestro. Tras varios intentos de ellos, llegó el primero en un saque de esquina y eso nos hundió anímicamente, lo que hizo que nos acabaran metiendo dos goles más”.

Los azulones están a seis puntos de la permanencia, por lo que la reacción tiene que llegar ya. Gómez señala las posibles causas de la mala temporada y tiene claro que: “Debemos estar más tranquilos y centrarnos más en jugar bien y aprovechar las ocasiones que generamos, nos falta esa suerte de cara a la portería contraria”. El domingo, ante el Noia, que tiene cinco puntos más, se enfrentan a una nueva final en Os Carrís, donde no han ganado todavía en liga.