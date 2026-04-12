El Barbadás apura sus mínimas opciones de salvación ante el Céltiga

Quedan cinco partidos para el final de liga y el colista Barbadás está a diez puntos de la permanencia, por lo que virtualmente está descendido. A pesar de ello, los azulones quieren demostrar amor propio y ya sin nada que perder, lograr la segunda victoria como local. Esta jornada, reciben en el campo de Os Carrís a un Céltiga que es undécimo y que está prácticamente salvado.

“Uno de los grandes problemas de esta temporada está siendo que en casa no estamos siendo solventes, a pesar de que el equipo compite bien, pero nos faltan esas pinceladas, ya sean de suerte o de otros factores para sumar de tres. Contra el Céltiga queremos que la gente se vaya orgullosa de su equipo y para ello tenemos que generar ocasiones y no bajar los brazos”, apunta el entrenador azulón, Moncho Salgado.

Sobre el rival, señala que “es un equipo complicado para nosotros, pero aun así, si hay una mínima posibilidad de lograr la salvación o de alargar la situación de seguir con vida, tenemos que ir a por ella. Es muy importante para que la gente continúe enganchada para lo que queda de temporada”.

Salgado tiene las bajas de Mano, Lian, Kevin Ferreira, Íker Gómez y Borja Atanes, mientras en el Céltiga no estarán Hugo, Carlos, Antón Pérez, Arnosi y Óscar.

Os Carrís, 17:30 horas.