Otro mazazo para el Barbadás ante el Boiro (1-2)

El eludir el descenso empieza a tomar tintes de milagro en Os Carrís. Ante el Boiro tampoco logró el triunfo, encadenando la cuarta derrota consecutiva, consolidando su condición de colista y ampliándose la diferencia con los puestos de permanencia. Todo ello en un partido con un tiempo para cada equipo y en el que el Boiro pudo golear de no ser por las grandes intervenciones de Borja Atanes, pero en el que el conjunto azulón, en un buen segundo tiempo, logró sobreponerse al gol recibido, empatar e incluso tuvo momentos en los que pudo pensar en la remontada.

El primer tiempo no fue esperanzador para un Barbadás que solo estuvo en partido en el primer cuarto de hora con dos opciones de gol tras centro lateral sin encontrar rematador. Desde ese momento estuvo a merced del Boiro y del buen hacer de Borja Atanes, que sacó tres buenas ocasiones de Facu, el mejor del conjunto boirense y una última a Landeira, lo que hizo posible que el conjunto de Moncho Salgado llegase al descanso con opciones de triunfo.

Si el primer tiempo no fue bueno, la salida tras el descanso fue peor, con el equipo fuera de partido y con un cuarto de hora en el que recibió el 0-1 y de no ser de nuevo por Borja Atanes y sus intervenciones, el choque ya pudo quedar sentenciado.

Sin embargo, cuando todo pintaba peor para el Barbadás, con la entrada de Mano, Benavides y Lian todo cambió y pasó a dominar el choque, encerró al Boiro en su área y tras una gran jugada de Benavides por banda con pase atrás para que Mano firmase el 1-1, se metió de lleno el choque, aunque le faltó tener más llegadas con peligro a la portería de Borja Rey.

Porque tras esta fase en la que tenía dominado el choque, se pasó a otra con un toma y daca con muchos espacios en defensa y en la que, después de varias paradas salvadoras de Borja Atanes, llegaría el 1-2 de Insua tras otra jugada por banda de Mario Prol, que terminó con las aspiraciones azulonas un partido más.