El Barbadás se despide de la liga con otra derrota contra el Alondras (0-2)

El Barbadás, ya descendido hace semana, cerró su periplo por la Tercera Federación con derrota en Os Carrís. En un partido sin nada en juego ni para el equipo azulón ni para el Alondras, los errores propios y la falta de acierto en el remate condenaron a la derrota final del conjunto de Moncho.

Fue un encuentro sin la tensión competitiva por la intrascendencia de los puntos en juego a nivel clasificatorio y que se reflejó también en el nivel de contacto en las disputas de uno y otro equipo, pero ambos buscaron el triunfo siendo un choque igualado, con mayor dominio local y mayor número de ocasiones para llevarse el triunfo, pero que como en lo que fue la temporada cada error de los azulones fue castigado por el rival. Un irregular pase atrás de Rober a la media hora de juego comenzó a desnivelar el choque porque Guille de Fran no falló ante Dani Selas marcando el 0-1. Lo intentó el Barbadás antes del descanso y en el comienzo del segundo tiempo para voltear el marcador pero el infortunio en una falta de Toño que se fue a la cruceta, la buena intervención de Pedro Ares a Isma en una acción clara de gol o un remate de Iker que se fue rozando el palo, imposibilitaron la remontada.

Y como suele suceder en malas dinámicas de los equipos, un nuevo error en un mal control y pérdida en medio campo del conjunto azulón, supuso la segunda opción clara para el Alondras que no desaprovechó Martín Rafael de nuevo ante Dani Selas para sentenciar el partido y que el Barbadás no pueda despedirse con victoria ante su afición.