Un póker de goles de Cellerino sentencia al descendido Barbadás, que será colista (0-4)

El Barbadás terminará como colista de la presente temporada en la Tercera Federación. Contundente derrota ante el Gran Peña, que se jugaba sus últimas opciones matemáticas de poder jugar el play off de ascenso, con exhibición goleadora de Cellerino, que hizo un póker.

Y solo hubo partido hasta el primer gol del ex delantero de la UD Ourense a los veinte minutos en un remate, de cabeza, tras un saque de esquina en un primer cuarto de partido en el que el choque estaba nivelado y sin ocasiones ni en una ni en otra portería. Todavía lo intentó hasta el descanso el Barbadás buscando el empate, pero sin ocasiones de gol relevantes hasta que Cellerino sentenció, desde el punto de penalti, a los cuatro minutos de la reanudación del encuentro.

Un segundo tiempo en el que Cellerino siguió su exhibición goleadora con un golazo para el 0-3 solo dos minutos después, cerrando su póker goleador en el último minuto.