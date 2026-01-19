El Barbadás se queda sin gol y sin puntos en su visita al Alondras (2-0)

El Barbadás no pudo sumar en su visita a Moaña frente al Alondras, que sentenció en el primer tiempo, donde fue superior al conjunto azulón con un gol en la última jugada antes de irse al descanso y en el segundo tiempo la falta de gol del conjunto de Moncho Salgado le impidió meterse en el partido y tener opciones de volverse con algún punto para Os Carrís.

Porque el Alondras venía tras perder dos puntos después de un 0-2 en la visita a Viveiro en los últimos cinco minutos de partido y salió desde pitido inicial para sentenciar al Barbadás en una media de hora de juego donde fue superior y marcó un gran gol Ube desde la frontal, después de una sucesión de llegadas con peligro por banda con Martín Rafael como referencia. Pero el gol espoleó al Barbadás que antes del descanso ya comenzó a despertar, aunque sin generar ocasiones y recibió un mazazo y la clave del partido con un error de Borja Atanes que dejó el balón a Yelco, que no falló en el minuto 45 sentenció con el 2-0.

En el segundo tiempo, el Barbadás fue mejor, se echó arriba y en el minuto 52 Mano tuvo una clara ocasión con un remate sin oposición que se fue contra un defensa, cuando ya se cantaba el gol e impidió que con más de media hora por delante y el miedo en los locales por repetir lo del fin de semana pasado, el conjunto azulón pudiese puntuar. Lo mejor fue la reacción y el juego del segundo de un Barbadás mejorado.