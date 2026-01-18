El Barbadás, a seguir sumando ante el Alondras en Moaña

Tras sumar cuatro de los últimos seis puntos en juego, el Barbadás visita Moaña para enfrentarse al Alondras. Lo hará con las bajas de Jorge Benavides, Adrián Presas, Cougil e Íker Gómez, pero con la presencia del fichaje Simón Brainsky.

“Tenemos ganas de continuar creciendo en cuanto a identidad del equipo y modelo de juego. Además, queremos dar continuidad a los últimos dos resultados positivos que hemos logrado. Las claves para lograr un buen resultado pasan por mantener la concentración, el nivel de intensidad del otro día y aprovechar las ocasiones que podamos tener”, comenta el técnico azulón Moncho Salgado.

O Casal, 16:30 horas.