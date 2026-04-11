TERCERA FEDERACIÓN
El Barco se borra en Arteixo (5-1)
TERCERA FEDERACIÓN
El Barco tuvo una mala tarde en su visita al campo del Atlético Arteixo, los de Agustín Ruíz sufrieron un duro correctivo ante los coruñeses que consiguieron una de las goleadas de la temporada en la Tercera Federación. Los rojillos pecaron en errores clave en los primeros minutos y eso acabó decantando un encuentro donde Otero hizo 4 de los 5 goles de su equipo.
No pudo comenzar peor el partido. A los 40 segundos un envío en largo de Agulló y la mala fortuna de Andrés, que resbaló, dejaron en la frontal del área a Otero que ajustó el balón al palo derecho. Primer golpe, y a los 8 minutos nuevo derechazo en la cara para un Barco que vio, como tras un nuevo error, encajaba el 2-0 obra de Otero.
Con los dos primeros tantos encajados el Barco se vino arriba, se recuperó y tuvo opciones de marcar y meterse en el partido, llegando la ocasión más clara en un cabezazo de Diego Santín que el meta Carlos atajó con seguridad.
En el 30 del primer acto de nuevo un balón en largo de Carlos con intervención de Agulló acabó en un mano a mano de Otero con Imanol, el delantero arteixán no dudó y con una vaselina dejó el partido encarrilado cuando se llevaba media hora de juego en el Ponte dos Brozos.
Aún quedaba tiempo para un último golpe en una jugada combinativa que terminó con un centro desde banda izquierda. De nuevo Otero apareció para rematar una acción donde los valdeorreses reclamaron un posible fuera de juego que no fue señalado, por lo tanto, 4-0, póker de Otero y descanso.
Con todo encarrilado a los barquenses solo les quedaba buscar un milagro que no llegó. El ritmo del partido bajó a raíz del resultado, aún así el cuadro local siguió buscando ampliar la goleada y el Barco recortar distancias. Primero llegó el quinto tanto local David Rojo recibió un pase entre líneas de Iker Castro y recortó al portero para noquear al Barco. Dos minutos después, Miguel Freiría hizo el del honor de los valdeorreses al rematar un centro lateral al segundo palo. Finalmente 5-1 de un Barco que espera recuperarse anímicamente para el duelo ante el Arosa del próximo domingo en Calabagueiros. Serán bajas, por acumulación de tarjetas, Miguel Freiría y Raúl Paz.
Atlético Arteixo:
Carlos García, Iván Vázquez, Agulló, Marcos Aller, Berrocal; Naya, Naya, Rubo (Iker Castro, min 65), Pablo Martínez (Lamas, min 71), Jota (Rojo, min 65), Otero (Jairo Riveiro, min 83).
CD Barco:
Imanol, Marcos Vilachá (Brian Bailón, min 53), Andrés (Konaté, min 53), Raúl Paz, Sidibé (Brian Castro, min 63)., Diego Santín, Noel (Carlos Cruz, min 63), Miguel Freiría, Ariel, Juanma Justo, Rabil.
Goles:
1-0, Otero, min 1; 2-0 Otero, min 8; 3-0 Otero, min 30; 4-0 Otero, min 40; 5-0 Rojo, min 86; 5-1 Miguel Freiría, min 88.
Árbitro:
Iván Abel del Comité de Lugo. Tarjetas amarillas a Ariel, Andrés, Noel, Miguel, Raúl y Juanma Justo por el Barco.
Incidencias:
Encuentro disputado en Ponte dos Brozos.
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