El Barco golea sin piedad al Montañeros (4-0)

El Barco derrotó al Montañeros por un claro y rotundo 4-0 en un partido en el que los jugadores de Agustín Ruiz fueron superiores desde el primer minuto y no pasaron por ningún apuro.

A los 17 minutos, abrió el marcador el delantero Sidibé al aprovechar un buen centro desde la derecha. Con el partido de cara, los locales gozaron de varias oportunidades, pero tuvieron que esperar a la segunda parte para golear. En la reanudación, todavía fue mayor el dominio de los barquenses que antes de los tres goles logrados por los rojillos, Miguel Freiría malogró un penalti cometido sobre Raúl Arias que detuvo el meta visitante. En el 67, el propio Freiría, marcó tras pase de Sidibé. En el 74, Raúl Arias, con un remate raso hacía el 3-0 y cerró la cuenta en el minuto 90 Manu Rodríguez, quien tras ganarle la espalda a la defensa del Montañeros, superó a Marcos Moreno en el mano a mano.