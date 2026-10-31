MUY CONTUNDENTES
El Barco golea sin piedad al Montañeros (4-0)
MUY CONTUNDENTES
El Barco derrotó al Montañeros por un claro y rotundo 4-0 en un partido en el que los jugadores de Agustín Ruiz fueron superiores desde el primer minuto y no pasaron por ningún apuro.
A los 17 minutos, abrió el marcador el delantero Sidibé al aprovechar un buen centro desde la derecha. Con el partido de cara, los locales gozaron de varias oportunidades, pero tuvieron que esperar a la segunda parte para golear. En la reanudación, todavía fue mayor el dominio de los barquenses que antes de los tres goles logrados por los rojillos, Miguel Freiría malogró un penalti cometido sobre Raúl Arias que detuvo el meta visitante. En el 67, el propio Freiría, marcó tras pase de Sidibé. En el 74, Raúl Arias, con un remate raso hacía el 3-0 y cerró la cuenta en el minuto 90 Manu Rodríguez, quien tras ganarle la espalda a la defensa del Montañeros, superó a Marcos Moreno en el mano a mano.
CD Barco:
Imanol Elías; Álex Vázquez, Noel Álvarez (Diego Santín, minuto 63), Rabil, Raúl González, Carlos Cruz, Miguel Freiria (Ariel, minuto 77), Abalo, Sidibé (Manu Rodríguez, minuto 72), Diego Souto y Raúl Arias (Óscar Martín, minuto 77).
Montañeros:
Marcos Moreno; Samu Rey, Jorge Tomé, Otero, Dani Fernández, Pablo Martínez (Axel Sánchez, minuto 46), Villariño (Iago Pérez, minuto 70), Ogando, Pape Gaye (Cañizares, minuto 70), Brais Pérez (Noah, minuto 46) y Óscar Fernández (Adri Otero, minuto 70).
Goles:
1-0, minuto 17. Sidibé. 2-0, minuto 67. Miguel Freiria. 3-0, minuto 74. Raúl Arias. 4-0, minuto 90. Manu Rodríguez.
Árbitro:
Villa Martín, del colegio de Santiago. Mostró tarjetas amarillas al local Carlos Cruz; y a los visitantes Otero, Pablo Martínez y Brais Pérez.
Incidencias:
Partido correspondiente a la novena jornada en Tercera Federación disputado en Calabagueiros, con buen entrada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MUY CONTUNDENTES
El Barco golea sin piedad al Montañeros (4-0)
TRES PUNTOS MÁS
El Barbadás sabe sufrir para ganar (2-1)
UNO DE LOS MEJORES
Navalcarnero, una salida exigente para el Ontime
TERCERA FEDERACIÓN
Objetivo del CD Barco: volver a celebrar
Lo último
VICTORIA COBISTA
El COB derrota al Palma sin truco y con un buen trato (83-73)
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 1 de noviembre
HALLOWEEN EN OURENSE
Galería | Ourense se transforma en una ciudad de miedo para celebrar Samaín